Кабмин передал в управление "Укрнафты" компанию Коломойского и Хомутынника, которая добывает 3% украинского газа Сегодня 12:18 — Фондовый рынок

Кабинет Министров передал корпоративные права частного акционерного общества «Укрнефтебурение» в управление крупнейшей нефтедобывающей компании «Укрнафта».

Об этом говорится в сообщении «Укрнефтебурения».

Компания «Укрнефтебурение» и ее акционеры считают это решение незаконным и готовят иски в международные инстанции, в частности, в Европейский суд по правам человека.

«Международные акционеры УНБ неоднократно обращали внимание руководящих органов государства Украины на незаконность ареста корпоративных прав компании. В частности, частная компания с ограниченной ответственностью JKX UKRAINE BV направляла официальные обращения Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и в Кабинет Министров Украины. УНБ обращалось лично к главе Министерства юстиции Украины, в Антимонопольный комитет Украины и многие другие инстанции», — говорится в сообщении.

Все эти обращения были проигнорированы.

По состоянию на конец апреля 2023 активы «Укрнефтебурения» составляли 20,6 млрд гривен, по состоянию на 24 мая 2023 г. в подземных хранилищах находится 141 млн куб. м газа, а на счетах компании хранится 213 млн гривен.

«Все налоговые обязательства были выполнены и даже проавансированы на три месяца вперед, что подтверждается налоговыми накладными. Суточный объем добычи составляет 1 555 тыс. куб. м, после запуска в конце мая новой скважины № 88 этот показатель увеличится до 1 705 тыс. куб. м, а после запуска в конце июня ДКС — до 2 105 тыс. куб. м… Акционеры УНБ будут внимательно следить за действиями нового управляющего. В случае снижения показателей добычи, продажи газа и конденсата по ценам ниже рыночных, а также закупки материалов по завышенным ценам все убытки будут в судебном порядке предъявлены как государству, так и конкретно каждому из привлеченных к рейдерскому захвату лиц», — говорится в сообщении.

В апреле Печерский районный суд г. Киева передал в управление Агентству по розыску и менеджменту активов корпоративные права частного акционерного общества «Укрнефтебурение», на которые был наложен арест в рамках уголовного производства.

Нераспределенная прибыль конфискованного у Хомутынника и Коломойского «Укрнефтебурения» составляет 16 млрд гривен.

«Укрнефтебурение» ведет промышленную разработку Сахалинского месторождения газа и газового конденсата.

В 2021 году по сравнению с 2020 годом компания сократила добычу газа на 5% или на 34,1 млн куб. м, до 691,3 млн. куб. м.

По утверждению бывшего главы депутатской группы «Возрождение» в Верховной Раде Виталия Хомутынника, «Укрнефтебурение» аффилировано с ним и бизнесменом Игорем Коломойским.

Українські Новини По материалам:

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