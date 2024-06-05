Кабмин лишил половину сотрудников ГСЧС брони от мобилизации — Finance.ua

Кабмин лишил половину сотрудников ГСЧС брони от мобилизации Сегодня 18:00

Кабмин лишил половину сотрудников ГСЧС брони от мобилизации

Кабинет Министров принял постановление, предусматривающее бронирование, в частности, сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в объемах не более 50%.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на постановление.

Кроме спасателей правительство ограничило бронирование сотрудников Нацполиции, органов прокуратуры, Бюро экономической безопасности, Государственной уголовно-исполнительной службы, Службы судебной охраны, судов, учреждений судебной системы и органов досудебного расследования. Их можно забронировать до 50%.

Ранее более 25 тысяч подписей набрала петиция в Кабмин с призывом обеспечить бронирование от мобилизации для всего личного состава ГСЧС. Такая же петиция в отношении сотрудников Нацполиции нужных голосов не собрала

Закон о мобилизации, который подписал президент Владимир Зеленский, определяет право на бронирование, в частности, для госслужащих категорий «А», «Б» и «В», а также не более 50% военнообязанных в органах местного самоуправления.

Кроме того, отсрочку смогут получить:

сотрудники Нацполиции, НАБУ, ГБР, прокуратуры, БЭБ, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, Службы судебной охраны судов и других органов правоохранительной системы;

работники предприятий, учреждений и организаций, выполняющих мобилизационные задачи;

работники критически важных для обеспечения нужд войска и экономики или населения предприятий.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров Украины продлил еще на два месяца сроки действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленной решениями Министерства экономики;

в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект № 11 308 об экономическом бронировании. Основным условием бронирования в документе должна быть уплата налогов.



hromadske По материалам:

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