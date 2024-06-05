Кабмин лишил половину сотрудников ГСЧС брони от мобилизации — Finance.ua
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Кабмин лишил половину сотрудников ГСЧС брони от мобилизации

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Кабмин лишил половину сотрудников ГСЧС брони от мобилизации
Кабмин лишил половину сотрудников ГСЧС брони от мобилизации
Кабинет Министров принял постановление, предусматривающее бронирование, в частности, сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в объемах не более 50%.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на постановление.
Кроме спасателей правительство ограничило бронирование сотрудников Нацполиции, органов прокуратуры, Бюро экономической безопасности, Государственной уголовно-исполнительной службы, Службы судебной охраны, судов, учреждений судебной системы и органов досудебного расследования. Их можно забронировать до 50%.
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Ранее более 25 тысяч подписей набрала петиция в Кабмин с призывом обеспечить бронирование от мобилизации для всего личного состава ГСЧС. Такая же петиция в отношении сотрудников Нацполиции нужных голосов не собрала.
Закон о мобилизации, который подписал президент Владимир Зеленский, определяет право на бронирование, в частности, для госслужащих категорий «А», «Б» и «В», а также не более 50% военнообязанных в органах местного самоуправления.
Кроме того, отсрочку смогут получить:
  • сотрудники Нацполиции, НАБУ, ГБР, прокуратуры, БЭБ, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, Службы судебной охраны судов и других органов правоохранительной системы;
  • работники предприятий, учреждений и организаций, выполняющих мобилизационные задачи;
  • работники критически важных для обеспечения нужд войска и экономики или населения предприятий.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров Украины продлил еще на два месяца сроки действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленной решениями Министерства экономики;
  • в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект № 11 308 об экономическом бронировании. Основным условием бронирования в документе должна быть уплата налогов.

Экономическое бронирование от мобилизации. Рассматриваемые варианты 🔍

По материалам:
hromadske
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