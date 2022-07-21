К концу года инфляция превысит 30% — НБУ Сегодня 16:45 — Личные финансы

К концу года инфляция превысит 30% — НБУ

По итогам 2022 года инфляция превысит 30%.

Такой прогноз дал Национальный банк Украины.

В следующие годы инфляция существенно замедлится, хотя все еще будет значительно выше целей Национального банка в 5% прежде всего из-за последствий войны, считают в регуляторе.

«Шоки предложения в условиях полномасштабной войны и в дальнейшем будут оказывать значительное влияние на ценовую динамику. Базовый сценарий прогноза предусматривает полноценное возобновление работы черноморских портов с начала следующего года. В то же время в ближайшие месяцы и дальше высока вероятность дальнейших террористических атак россии на объекты инфраструктуры и производственные мощности в городах Украины, что будет подрывать логистику, повышать риски бизнеса и расшатывать ожидания», — детализировали в НБУ.

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Сохранятся также высокие мировые цены на энергоносители. В таких условиях Национальный банк будет проводить жесткую монетарную политику, прежде всего, для недопущения разбалансирования ожиданий, а также для подпитки интереса к гривневым активам и снижения давления на международные резервы.

По мнению регулятора, это поддержит финансовую стабильность и частично ослабит инфляционное давление, но инфляция будет расти и в конце года несколько превысит 30%.

Базовый прогноз Национального банка содержит ряд предположений, в том числе о том, что в 2023 году возобновится логистика, снизятся риски для бизнеса и будут постепенно расти урожаи. Такое развитие событий положительно отразится на ожиданиях, а также напрямую ослабит проинфляционный эффект шоков со стороны предложения.

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Также снижению инфляции в Украине будут способствовать постепенное утихание мировой инфляции и жесткая монетарная политика Национального банка. Потребительский и инвестиционный спрос после войны еще достаточно долго будет оставаться сдержанным, что также будет способствовать замедлению инфляции в последующие годы. В то же время сохранение на высоких уровнях цен на энергоносители будет препятствовать более существенному снижению инфляции и потребует пересмотра тарифов на ЖКХ для сбалансирования государственных финансов.

Учитывая последствия войны и значительный вклад в повышение административных цен, инфляция в 2023 году снизится до 20,7%, а в 2024 — до 9,4%. Ее возврат к цели 5% ожидается в 2025 году.

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Фінансовий клуб По материалам:

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