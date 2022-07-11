В НБУ объяснили, почему гиперинфляция в Украине невозможна даже при негативном сценарии — Finance.ua

В НБУ объяснили, почему гиперинфляция в Украине невозможна даже при негативном сценарии Сегодня 15:32 — Казна и Политика

В НБУ объяснили, почему гиперинфляция в Украине невозможна даже при негативном сценарии

Разгул двузначной инфляции по «турецкому сценарию» в Украине невозможен.

Об этом в комментарии UBR.ua заявил экономист, член Совета НБУ Виталий Шапран.

По мнению Виталия Шапрана, в существующей системе экономических координат гиперинфляция в Украине невозможна даже при неблагоприятном развитии событий.

«Даже при отрицательном сценарии мы не сможем догнать по уровню инфляции Аргентину и Турцию», — отмечает член Совета НБУ.

Читайте также Инфляция в Украине превысила 20%: причины роста цен

Так, по итогам прошлого месяца инфляция в Турции выросла до максимума с 1998 года — до 78,6% в годовом исчислении. В то же время в Украине в июне было зафиксировано ускорение роста потребительских цен до 3,1% с майских 2,7%. В годовом исчислении инфляция ускорилась до 21,5% (с 18%). Ранее рост более 20% был зафиксирован весной 2016 года.

По данным Госстата, в прошлом месяце цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине выросли на 3,2%. Максимальный рост цен в этой категории был зафиксирован на яйцах — плюс 17,2%.

Алкоголь и табачные изделия в июне подорожали на 2,4%, в то время как цены на транспорт выросли на 11,2%.

Читайте также Глава ЕЦБ: мировая экономика вряд ли вернется к низкоинфляционной среде последнего десятилетия

Одежда и обувь в прошлом месяце, напротив, подешевели: цены снизились в среднем на 1,4%.

К июню 2021 года продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 27,7%, цены на алкогольные напитки и табачные изделия подскочили на 19,3%, в то время как стоимость одежды и обуви снизилась на 4,3%.

По прогнозу НБУ, до конца текущего года инфляция в Украине выйдет за 20%.

«Мы ожидаем, что к концу года инфляция превысит 20%, но это контролируемый уровень. Он скорее отражает проблемы, которые страна имеет во время войны. Но это не сравнить с теми тысячами процентов, которые у Украины были в начале 1990-х», — заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.