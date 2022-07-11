В НБУ объяснили, почему гиперинфляция в Украине невозможна даже при негативном сценарии — Finance.ua
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В НБУ объяснили, почему гиперинфляция в Украине невозможна даже при негативном сценарии

Казна и Политика
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В НБУ объяснили, почему гиперинфляция в Украине невозможна даже при негативном сценарии
В НБУ объяснили, почему гиперинфляция в Украине невозможна даже при негативном сценарии
Разгул двузначной инфляции по «турецкому сценарию» в Украине невозможен.
Об этом в комментарии UBR.ua заявил экономист, член Совета НБУ Виталий Шапран.
По мнению Виталия Шапрана, в существующей системе экономических координат гиперинфляция в Украине невозможна даже при неблагоприятном развитии событий.
«Даже при отрицательном сценарии мы не сможем догнать по уровню инфляции Аргентину и Турцию», — отмечает член Совета НБУ.
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Так, по итогам прошлого месяца инфляция в Турции выросла до максимума с 1998 года — до 78,6% в годовом исчислении. В то же время в Украине в июне было зафиксировано ускорение роста потребительских цен до 3,1% с майских 2,7%. В годовом исчислении инфляция ускорилась до 21,5% (с 18%). Ранее рост более 20% был зафиксирован весной 2016 года.
По данным Госстата, в прошлом месяце цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Украине выросли на 3,2%. Максимальный рост цен в этой категории был зафиксирован на яйцах — плюс 17,2%.
Алкоголь и табачные изделия в июне подорожали на 2,4%, в то время как цены на транспорт выросли на 11,2%.
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Одежда и обувь в прошлом месяце, напротив, подешевели: цены снизились в среднем на 1,4%.
К июню 2021 года продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 27,7%, цены на алкогольные напитки и табачные изделия подскочили на 19,3%, в то время как стоимость одежды и обуви снизилась на 4,3%.
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По прогнозу НБУ, до конца текущего года инфляция в Украине выйдет за 20%.
«Мы ожидаем, что к концу года инфляция превысит 20%, но это контролируемый уровень. Он скорее отражает проблемы, которые страна имеет во время войны. Но это не сравнить с теми тысячами процентов, которые у Украины были в начале 1990-х», — заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.
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По материалам:
Banker.ua
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