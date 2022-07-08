Инфляция в Украине превысила 20%: причины роста цен — Finance.ua
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Инфляция в Украине превысила 20%: причины роста цен

Личные финансы
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Высокие цены на энергоносители, нарушения производственных и логистических путей, разрушение мощностей и инфраструктуры остаются основными факторами усиления инфляционного давления.
Потребительская инфляция в Украине в июне ускорилась до 20,1% г/г в июне (с 18,0% в мае).
Об этом сообщается в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за июль 2022 года.
Как отмечается в обзоре, ускорение инфляции было обусловлено как общемировыми тенденциями, в том числе высокими ценами на энергоресурсы, так и внутренними факторами, прежде всего связанными с войной: нарушение производственных и логистических путей, разрушение активов и инфраструктуры, ограниченность запасов и возможностей импорта, оккупация.
Последствия этого -я возникновение локальных и временных дефицитов (горючее, соль), увеличение расходов бизнеса, шоковый рост цен на оккупированных территориях. Инфляционные ожидания в дальнейшем ухудшаются под влиянием роста себестоимости и предложения.
По данным НБУ, в дальнейшем ускорялся рост цен на сырые продукты, что, прежде всего, связано с появлением ранних овощей, которые в этом году значительно дороже вследствие временной оккупации южных регионов, специализирующихся на их выращивании, а также роста затрат на их производство и поставку.
Дорожали также крупы, в том числе гречка, из-за ограниченности собственных запасов и возможностей импорта. Быстрее росли цены на мясо, в частности, из-за сокращения предложения из восточных и центральных областей.
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Ускорение цен на услуги и непродовольственные товары может, прежде всего, отражать рост расходов бизнеса, говорится в обзоре.
«Сдерживают инфляцию фиксированный обменный курс гривны и мораторий на повышение тарифов на тепло и распределение газа на период военного положения и 6 месяцев после его завершения», — отметили в НБУ.
Напомним, по прогнозу НБУ, в результате войны в Украине ожидается падение Внутреннего валового продукта более чем на треть и существенное ускорение инфляции.
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По материалам:
УНІАН
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