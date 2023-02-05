К 2030 году криптовалютными кошельками будут владеть 65% населения мира — Finance.ua

К 2030 году криптовалютными кошельками будут владеть 65% населения мира Сегодня 04:16 — Криптовалюта

К 2030 году криптовалютными кошельками будут владеть 65% населения мира

Крипто- и финтех-инвестиционная компания Ark Invest в свежем аналитическом отчете сделала смелые прогнозы относительно цифровых кошельков.

Эксперты предполагают, что к 2030 году большая часть населения планеты (65%) будет использовать хотя бы один криптокошелек в повседневной жизни.

В исследовании Big Ideas 2023 Ark Invest обнаружила, что мировое внедрение цифровых кошельков сейчас составляет 40%. То есть, 3,2 млрд пользователей обладают криптоактивами разной величины.

«Миллиарды клиентов и миллионы продавцов криптовалют, владеющих криптокошельками, могут изменить экономику, связанную с традиционными платежными транзакциями, сэкономив почти $50 миллиардов», — отмечается в отчете.

Финансисты подчеркнули — во время активного внедрения цифровых технологий в платежные сервисы наличные деньги теряют приоритет. Аналитики привели пример Нигерии — страна усиленно вводит цифровые активы во внутреннее обращение, в частности, государственный стейблкоин eNaira. Правда, это связано с внутренними проблемами Нигерии и гипервысокой инфляцией.

По оценкам фирмы, в течение следующих 8 лет количество пользователей цифровых кошельков в США будет расти на 7% ежегодно.

«Криптокошельки позволят миллионам продавцов криптовалют совершать прямые транзакции с потребителем без финансовых посредников», — отмечают в Ark Invest.

В компании предусмотрели, что к 2030 году на транзакции замкнутого цикла может приходиться более 50% всех цифровых платежей.

noworries По материалам:

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