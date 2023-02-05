К 2030 году криптовалютными кошельками будут владеть 65% населения мира — Finance.ua
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К 2030 году криптовалютными кошельками будут владеть 65% населения мира

Криптовалюта
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К 2030 году криптовалютными кошельками будут владеть 65% населения мира
К 2030 году криптовалютными кошельками будут владеть 65% населения мира
Крипто- и финтех-инвестиционная компания Ark Invest в свежем аналитическом отчете сделала смелые прогнозы относительно цифровых кошельков.
Эксперты предполагают, что к 2030 году большая часть населения планеты (65%) будет использовать хотя бы один криптокошелек в повседневной жизни.
В исследовании Big Ideas 2023 Ark Invest обнаружила, что мировое внедрение цифровых кошельков сейчас составляет 40%. То есть, 3,2 млрд пользователей обладают криптоактивами разной величины.

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«Миллиарды клиентов и миллионы продавцов криптовалют, владеющих криптокошельками, могут изменить экономику, связанную с традиционными платежными транзакциями, сэкономив почти $50 миллиардов», — отмечается в отчете.
Финансисты подчеркнули — во время активного внедрения цифровых технологий в платежные сервисы наличные деньги теряют приоритет. Аналитики привели пример Нигерии — страна усиленно вводит цифровые активы во внутреннее обращение, в частности, государственный стейблкоин eNaira. Правда, это связано с внутренними проблемами Нигерии и гипервысокой инфляцией.

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По оценкам фирмы, в течение следующих 8 лет количество пользователей цифровых кошельков в США будет расти на 7% ежегодно.
«Криптокошельки позволят миллионам продавцов криптовалют совершать прямые транзакции с потребителем без финансовых посредников», — отмечают в Ark Invest.
В компании предусмотрели, что к 2030 году на транзакции замкнутого цикла может приходиться более 50% всех цифровых платежей.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
noworries
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