Избран лучший провайдер по принятию онлайн-платежей — Finance.ua
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Избран лучший провайдер по принятию онлайн-платежей

Фондовый рынок
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28 марта в Киеве состоялась восьмая церемония награждения Всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой выступили одни из крупнейших финансовых порталов Украины — Finance.ua и «Минфин».
Украинцы все больше предпочитают покупать и оплачивать всё онлайн.
Среди других номинаций избрали и лучшего провайдера по принятию онлайн-платежей. В номинации приняли участие 13 компаний.
А лучшим провайдером по принятию онлайн-платежей признан Portmone.
На фото: финансовый аналитик порталов Минфин и Finance.ua Алексей Козырев вручает награду представителю компании Portmone
На фото: финансовый аналитик порталов Минфин и Finance.ua Алексей Козырев вручает награду представителю компании Portmone
Portmone — это качественный клиентский сервис с 2002 года, они первые в Украине получили PCI DSS (Безопасность данных плательщиков. — Ред.). Также компания является лидером среди сервисов по оплате коммунальных услуг в Украине. Стабильность работы сервиса (доступность сервисов на уровне 99,97%. — Ред.).
Какие условия предлагает Portmone по принятию онлайн-платежей:
  • срок технического подключения: ФЛП 1−3 дня, юр. лицо до 10 дней;
  • возможность подключить услугу дистанционно (онлайн онбординг);
  • размер комиссии за транзакцию: 1−2% (для мерчантов с договором);
  • наличие альтернативных методов оплаты;
  • функциональность личного кабинета: принятие платежей, счет на оплату, платежная страница/QR, товарные позиции, автоплатежи, история, заказ, счета;
  • наличие мобильного приложения с возможностью управления личным кабинетом.
Второе место получила WayForPay. Условия принятия онлайн-платежей:
  • срок технического подключения: от 15 минут, но не более суток в зависимости от вида подключения (платежный инструмент, API, платежные модули);
  • платежные инструменты позволяют очень быстро и без дополнительных знаний использовать для принятия платежей с сервисом. Возможность подключить услугу дистанционно (онлайн онбординг);
  • размер комиссии за транзакцию: до 2%;
  • наличие альтернативных методов оплаты;
  • онлайн рассрочка: 7 продуктов от 5 украинских банков;
  • функциональность личного кабинета: максимальное количество настроек для самостоятельного управления магазином для принятия платежей;
  • наличие мобильного приложения с возможностью управления личным кабинетом.
Третье место заняла iPay.ua
Здесь условия принятия онлайн-платежей следующие:
• подключение происходит быстро, возможно даже за час, при наличии всех нужных документов;
• процесс интеграции упрощен благодаря предоставлению тестовых доступов и поддержке со стороны команды iPay.ua;
• возможность подключить услугу дистанционно (онлайн онбординг);
• размер комиссии за транзакцию: от 1%;
• функциональность личного кабинета: просмотр информации о платежах, пользователи могут получать подробную информацию о совершенных платежах, их статусе, суммах и датах;
• интеграция с платежными системами: подключение различных способов оплаты, таких как Apple Pay, Google Pay, Masterpass для удобства клиентов.
Справка Finance.ua:
  • FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8-й год подряд;
  • каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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