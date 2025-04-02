Избран лучший провайдер по принятию онлайн-платежей — Finance.ua

Избран лучший провайдер по принятию онлайн-платежей Сегодня 20:00 — Фондовый рынок

28 марта в Киеве состоялась восьмая церемония награждения Всеукраинской ежегодной премии FinAwards , организаторами которой выступили одни из крупнейших финансовых порталов Украины — Finance.ua и «Минфин».

Украинцы все больше предпочитают покупать и оплачивать всё онлайн.

Среди других номинаций избрали и лучшего провайдера по принятию онлайн-платежей. В номинации приняли участие 13 компаний.

А лучшим провайдером по принятию онлайн-платежей признан Portmone.

На фото: финансовый аналитик порталов Минфин и Finance.ua Алексей Козырев вручает награду представителю компании Portmone

Portmone — это качественный клиентский сервис с 2002 года, они первые в Украине получили PCI DSS (Безопасность данных плательщиков. — Ред.). Также компания является лидером среди сервисов по оплате коммунальных услуг в Украине. Стабильность работы сервиса (доступность сервисов на уровне 99,97%. — Ред.).

Какие условия предлагает Portmone по принятию онлайн-платежей:

срок технического подключения: ФЛП 1−3 дня, юр. лицо до 10 дней;

возможность подключить услугу дистанционно (онлайн онбординг);

размер комиссии за транзакцию: 1−2% (для мерчантов с договором);

наличие альтернативных методов оплаты;

функциональность личного кабинета: принятие платежей, счет на оплату, платежная страница/QR, товарные позиции, автоплатежи, история, заказ, счета;

наличие мобильного приложения с возможностью управления личным кабинетом.

Второе место получила WayForPay. Условия принятия онлайн-платежей:

срок технического подключения: от 15 минут, но не более суток в зависимости от вида подключения (платежный инструмент, API, платежные модули);

платежные инструменты позволяют очень быстро и без дополнительных знаний использовать для принятия платежей с сервисом. Возможность подключить услугу дистанционно (онлайн онбординг);

размер комиссии за транзакцию: до 2%;

наличие альтернативных методов оплаты;

онлайн рассрочка: 7 продуктов от 5 украинских банков;

функциональность личного кабинета: максимальное количество настроек для самостоятельного управления магазином для принятия платежей;

наличие мобильного приложения с возможностью управления личным кабинетом.

Третье место заняла iPay.ua

Здесь условия принятия онлайн-платежей следующие:

• подключение происходит быстро, возможно даже за час, при наличии всех нужных документов;

• процесс интеграции упрощен благодаря предоставлению тестовых доступов и поддержке со стороны команды iPay.ua;

• возможность подключить услугу дистанционно (онлайн онбординг);

• размер комиссии за транзакцию: от 1%;

• функциональность личного кабинета: просмотр информации о платежах, пользователи могут получать подробную информацию о совершенных платежах, их статусе, суммах и датах;

• интеграция с платежными системами: подключение различных способов оплаты, таких как Apple Pay, Google Pay, Masterpass для удобства клиентов.

Справка Finance.ua:

FinAwards 2025 — авторитетная церемония награждения, которая проводится уже 8-й год подряд;

каждый раз FinAwards определяет лучшие финансовые и инвестиционные продукты, клиентские сервисы, IT-решения, финтех-проекты, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров финансовых компаний.

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