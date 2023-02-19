Из-за россии мир недополучил около 10 млн тонн продовольствия из Украины — Finance.ua
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Из-за россии мир недополучил около 10 млн тонн продовольствия из Украины

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Украина обратилась к партнерам, а именно Турции и ООН для того, чтобы увеличить количество комиссий для кораблей, участвующих в «зерновом коридоре». Такой опыт уже есть. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, пишет uatv.ua.
«На сегодняшний день из-за таких действий россии практически мир недополучил около 10 млн. тонн продовольствия из Украины. С 1 августа экспортировано через порты Большой Одессы около 21 миллиона тонн, а должно быть около 31 миллиона тонн. То есть, фактически они своими действиями продолжают угрожать бедным странам, над которыми уже не на словах, а практически нависла угроза голода», — сказал Марчук.
Гость эфира также отметил, что россия препятствует проверке кораблей, из-за чего они задерживаются.
«Я думаю, что дипломатическим способом таки удастся переломить эту ситуацию. И количество этих комиссий, осуществляющих проверку судов, будет увеличено. Сейчас очень важно надавить, доказать, что то, что делает россия, нарушает все соглашения. Ну и политическое решение Турции должно быть — она тоже страдает от этого препятствия», — сказал Марчук.
По материалам:
Finance.ua
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