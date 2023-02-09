Из грузовика Freightliner сделали роскошный автобус для колледжей — Finance.ua
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Из грузовика Freightliner сделали роскошный автобус для колледжей

Фондовый рынок
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На международной выставке автобусов Busworld North America 2023, проходившей с 4 по 7 февраля в Детройте, можно увидеть много интересных новинок. Одной из них стал этот 45-футовый, то есть протяженностью 13,7 м автобус от компании Ultra Coach Inc. из Джорджии, специализирующейся на транспортных средствах люкс-класса, в том числе кемперах.
В салоне она представила машину из сегмента Сutaway Buses. Это популярные на североамериканском рынке автобусы, в основе которых положено шасси грузовиков, с сохранением традиционной кабины и капота. Полная масса таких машин может колебаться от 14 000 до 26 000 фунтов (6350 — 11 793 кг).
Из грузовика Freightliner сделали роскошный автобус для колледжей
В данном случае в основу автобуса было положено среднетоннажное шасси грузовика Freightliner M2. Подвеску существенно доработали, сделали пневматическую. Особого внимания заслуживает салон, в котором установили 56 роскошных кресел. Он выполнен с учетом требований школ и колледжей традиционных клиентов Ultra Coach Inc.
По материалам:
autocentre.ua
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