Исландия официально закрыла посольство в россии — Finance.ua

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Исландия официально закрыла посольство в россии

Мир
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Исландия официально закрыла посольство в россии
Исландия официально закрыла посольство в россии
С 1 августа работа посольства Исландии в рф прекращена.
Об этом идет речь в сообщении правительства страны.
«Страны, в которых посольство представляло свои интересы, будут находиться в ведении Министерства иностранных дел в Рейкьявике», — уточнили в правительстве.
В сообщении отмечено, что помимо рф, посольство в москве представляло Исландию в отношениях с Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Молдовой, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.
«Решение о прекращении деятельности посольства Исландии в москве не является разрывом дипломатических отношений. Как только разрешат условия, государство уделит приоритетное внимание возобновлению работы своего посольства в москве», — объяснили ситуацию в правительстве.
Также в сообщении напоминается, что 9 июня министр иностранных дел Исландии объявила о решении приостановить работу посольства страны в москве с 1 августа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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