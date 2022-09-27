Иранские беспилотники и дроны-камикадзе: характеристики и как с ними бороться — Finance.ua

Иранские беспилотники и дроны-камикадзе: характеристики и как с ними бороться Сегодня 14:05

Эти беспилотники уже используются на территории Украины. Их сбивают, обломков более чем достаточно для подтверждения присутствия.

Finance.ua разбирался , что представляют собой иранские беспилотники, чем они опасны, сколько их и как можно бороться с этой угрозой.

БПЛА в Иране выпускается тремя предприятиями:

Shahed Aviation Industries

Qods Aviation Industry Company

Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA)

Продукция двух компаний уже была уничтожена в Украине: дроны-камикадзе Shahed-136 (Shahed Aviation) сбиваются ВСУ достаточно регулярно, а 23 сентября неподалеку от Одессы был сбит многоцелевой беспилотник Mohajer-6 (Qods Aviation).

Shahed-136 (Герань-2)

Это дрон-камикадзе, или как еще называют этот тип БПЛА, «барражирующий боеприпас». Его единственной задачей является прилететь в указанную точку и там взорваться.

Больше ни на какие задачи эти дроны не рассчитаны, поэтому их делают максимально простыми и дешевыми, чтобы промышленность Ирана могла производить такие дроны в большом количестве.

Аэродинамическая схема такого летательного аппарата называется «летающее крыло», она обеспечивает низкое сопротивление и в результате высокую дальность полета.

Боевая часть Шахед-136 составляет всего 40 кг взрывчатки. Для сравнения, боевая часть крылатой ракеты «Калибр» в зависимости от модификации — 200-450 кг, такая ракета может лететь к цели на дальность до 2500 км, маневрируя и используя рельеф местности для того, чтобы скрываться от ПВО. Но стоит такая ракета 5-6 миллионов долларов за единицу.

Что означает шахид/шахед?

Есть неподтвержденная информация о применении дрона Shahed-131, это уменьшенная версия модели Шахед-136, которая несет взрывчатку массой 15 килограмм.

Сколько дронов Shahed-136 было поставлено из Ирана, пока неизвестно. Некоторые утверждают, что 40 единиц, другие говорят о 300, третьи — о 1000.

Одна из версий Shahed-136 оснащена камерой и может управляться удаленно оператором. То есть можно изменять маршрут полета и, возможно, перенацелить дрон на другие объекты. Но оснащение дрона-камикадзе сложной системой управления идет в разрез с основным преимуществом — простотой изготовления, применения высоких технологий в иранских дронах-камикадзе ждать не приходится.

Поскольку Shahed-136 не может самостоятельно находить цели и атаковать движущиеся объекты, его запускают только в сторону больших стационарных целей.

Точность целеуказания у дрона-камикадзе очень низкая, потому что используется инерционная система наведения. Чем дальше от цели, тем больше будет погрешность и тем меньше точность.

Мохаджер-6

Это ударный беспилотник среднего класса производства Ирана. Он может использоваться и для разведки, и для ударов. По характеристикам и назначению близок к «нашему» Байрактару TB2

Беспилотник Мохаджер-6 может находиться в воздухе до 12 часов, вести наблюдение на дальности до 60-80* км (по другим данным, только 12-10 км. — Ред.) и наносить удары по подвижным и стационарным целям на дальности до 200 километров (дальность действия связи со станцией управления. — Ред.).

Больше о тактике применения и других иранских беспилотниках читайте в нашей статье -

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.