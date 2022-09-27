Иранские беспилотники и дроны-камикадзе: характеристики и как с ними бороться — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Иранские беспилотники и дроны-камикадзе: характеристики и как с ними бороться

564
Эти беспилотники уже используются на территории Украины. Их сбивают, обломков более чем достаточно для подтверждения присутствия.
Finance.ua разбирался, что представляют собой иранские беспилотники, чем они опасны, сколько их и как можно бороться с этой угрозой.
БПЛА в Иране выпускается тремя предприятиями:
  • Shahed Aviation Industries
  • Qods Aviation Industry Company
  • Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA)
Продукция двух компаний уже была уничтожена в Украине: дроны-камикадзе Shahed-136 (Shahed Aviation) сбиваются ВСУ достаточно регулярно, а 23 сентября неподалеку от Одессы был сбит многоцелевой беспилотник Mohajer-6 (Qods Aviation).

Shahed-136 (Герань-2)

Это дрон-камикадзе, или как еще называют этот тип БПЛА, «барражирующий боеприпас». Его единственной задачей является прилететь в указанную точку и там взорваться.
Больше ни на какие задачи эти дроны не рассчитаны, поэтому их делают максимально простыми и дешевыми, чтобы промышленность Ирана могла производить такие дроны в большом количестве.
Аэродинамическая схема такого летательного аппарата называется «летающее крыло», она обеспечивает низкое сопротивление и в результате высокую дальность полета.
Боевая часть Шахед-136 составляет всего 40 кг взрывчатки. Для сравнения, боевая часть крылатой ракеты «Калибр» в зависимости от модификации — 200-450 кг, такая ракета может лететь к цели на дальность до 2500 км, маневрируя и используя рельеф местности для того, чтобы скрываться от ПВО. Но стоит такая ракета 5-6 миллионов долларов за единицу.

Что означает шахид/шахед?

Есть неподтвержденная информация о применении дрона Shahed-131, это уменьшенная версия модели Шахед-136, которая несет взрывчатку массой 15 килограмм.
Сколько дронов Shahed-136 было поставлено из Ирана, пока неизвестно. Некоторые утверждают, что 40 единиц, другие говорят о 300, третьи — о 1000.
Одна из версий Shahed-136 оснащена камерой и может управляться удаленно оператором. То есть можно изменять маршрут полета и, возможно, перенацелить дрон на другие объекты. Но оснащение дрона-камикадзе сложной системой управления идет в разрез с основным преимуществом — простотой изготовления, применения высоких технологий в иранских дронах-камикадзе ждать не приходится.
Поскольку Shahed-136 не может самостоятельно находить цели и атаковать движущиеся объекты, его запускают только в сторону больших стационарных целей.
Точность целеуказания у дрона-камикадзе очень низкая, потому что используется инерционная система наведения. Чем дальше от цели, тем больше будет погрешность и тем меньше точность.

Мохаджер-6

Это ударный беспилотник среднего класса производства Ирана. Он может использоваться и для разведки, и для ударов. По характеристикам и назначению близок к «нашему» Байрактару TB2.
Беспилотник Мохаджер-6 может находиться в воздухе до 12 часов, вести наблюдение на дальности до 60-80* км (по другим данным, только 12-10 км. — Ред.) и наносить удары по подвижным и стационарным целям на дальности до 200 километров (дальность действия связи со станцией управления. — Ред.).
Больше о тактике применения и других иранских беспилотниках читайте в нашей статье -

Иранские беспилотники и дроны-камикадзе в Украине. Что они могут изменить?

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.