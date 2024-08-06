Иран запросил у россии современные радары и ПВО для подготовки войны с Израилем — NYT — Finance.ua
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Иран запросил у россии современные радары и ПВО для подготовки войны с Израилем — NYT

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Иран запросил у россии современные системы ПВО и радары в рамках подготовки к возможной войне с Израилем.
Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух иранских чиновников, один из которых является членом Корпуса стражей исламской революции.
По их словам, россия уже начала поставки.
В понедельник Тегеран посетил бывший министр обороны рф Сергей Шойгу. Он встретился с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом и с командующим иранскими вооруженными силами Мохаммадом Багери.
По сообщениям иранских СМИ, генерал Багери заявил Шойгу, что отношения между их странами «глубокие, долгосрочные и стратегические» и будут только расширяться при новом правительстве Ирана.
Как отмечает издание, несмотря на наличие у россии экономических и культурных связей с Израилем, власти не могут отклонить прошение Ирана о помощи в связи с поставкой «шахедов» для войны против Украины.
Напомним, в воскресенье государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил своим коллегам из стран G7, что атака Ирана и «Хезболлы» на Израиль может начаться в ближайшие 24−48 часов.
По данным СМИ, Иран призвал гражданские авиакомпании избегать пребывания в воздушном пространстве страны в ближайшие дни.
В Израиле обсуждали вариант нанесения превентивного удара для сдерживания Ирана, если будут обнаружены неопровержимые доказательства подготовки нападения.
По материалам:
Слово і Діло
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