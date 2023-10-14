Иностранцы из самых отдаленных стран приезжали в Украину в 2023 году — Finance.ua

Иностранцы из самых отдаленных стран приезжали в Украину в 2023 году Сегодня 18:06

Иностранцы из самых отдаленных стран приезжали в Украину в 2023 году

Даже в условиях военного положения Украина продолжает гостеприимно принимать иностранных гостей и туристов со всего мира.

Об этом пишет Visit Ukraine Today.

Так, согласно официальной статистике Государственной пограничной службы, только за первое полугодие 2023 года Украину посетили более 1,3 миллиона иностранцев, причем более полумиллиона из них приехали из Молдовы.

Рейтинг самых неожиданных стран, из которых приезжали в Украину в 2023 году

Трудно представить, но даже несмотря на полномасштабное вторжение рф, большое количество иностранцев из самых отдаленных уголков планеты пересекают полземного шара, чтобы посетить Украину.

Согласно статистике, полученной от администрации ГПСУ, в топ-25 самых неожиданных стран, из которых иностранцы приезжали в Украину с января по август 2023, попали:

1. Вьетнам — 1 095 иностранцев (из них: 897 человек посетили Украину в приватных целях, 35 — въезжали как обслуживающий персонал транспортных средств; 163 — проезжали Украину транзитом).

2. Ирак — 601 (540 — приватная цель; 0 — ОПТЗ; 61 — транзит).

3. Бразилия — 583 (578 — ПЦ; 0 — ОПТС; 5 — Т).

4. Колумбия — 517 (509; 0; 8).

5. Македония — 496 (485; 0; 11).

6. Марокко — 478 (443; 7; 28).

7. Иордания — 456 (402; 36; 18).

8. Мадагаскар — 384 (0; 0; 384).

9. Босния и Герцеговина — 375 (367; 4; 4).

10. Иран — 367 (347; 3; 17).

11. Албания — 337 (234; 71; 32).

12. Аргентина — 227 (222; 0; 5).

13. Новая Зеландия — 217 (217; 0; 0).

14. Ямайка — 211 (211; 0; 0).

15. Эквадор — 208 (205; 0; 3).

16. Палестина — 182 (170; 4; 8).

17. Мексика — 129 (120; 0; 9).

18. Эфиопия — 122 (98; 24; 0).

19. Исландия — 119 (119; 0; 0).

20. Кения — 113 (109; 3; 1).

21. Люксембург — 105 (98; 0; 7).

22. Бангладеш — 95 (74; 20; 1).

23. Северная Корея (КНДР) — 49 (49; 0; 0).

24. Венесуэла — 48 (43; 4; 1).

25. Гонконг — 48 (48; 0; 0)

Кроме этого, за первое полугодие 2023 года Украину посетили: 40 иностранцев из Зимбабве, по 38 из Кубы и ОАЭ, по 34 из Йемена и Замбии, 29 из Демократической Республики Конго, 26 из Сингапура, 24 из Гондураса, 20 из Уругвая. Танзании, 13 из Доминиканы, 11 из Гватемалы, 10 из Коста-Рики, 8 из Эритреи, 7 из Гаити, по 6 из Лихтенштейна и Гвинеи, 5 из Сомали и 1 из Камбоджи.

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