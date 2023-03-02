Инфляция в еврозоне замедлилась до 8,5% — Finance.ua

Инфляция в еврозоне замедлилась до 8,5% Сегодня 19:14 — Мир

Инфляция в еврозоне замедлилась до 8,5%

Потребительские цены в еврозоне в феврале выросли на 8,5% в годовом выражении. Таким образом, инфляция несколько замедлилась по сравнению с 8,6% в январе.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского Союза.

Впрочем, несмотря на замедление инфляции, она все равно оказалась значительно выше консенсус-прогноза экспертов, опрошенных Trading Economics, который предусматривал ослабление темпов роста потребительских цен до 8,2%.

Рост цен на энергоносители в еврозоне в феврале замедлился до 13,7% с 18,9% в январе, тогда как рост цен на продовольствие, алкоголь и табачную продукцию ускорился до 15% с 14,1%.

Потребительские цены без учета продовольствия и энергоносителей (индекс CPI Core) в прошлом месяце увеличились на рекордные 5,6% в годовом выражении после роста на 5,3% в январе. Эксперты в среднем прогнозировали сохранение январских темпов роста показателя.

Потребительские цены в еврозоне в прошлом месяце повысились на 0,8% по отношению к январю, когда показатель снизился на 0,2%.

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