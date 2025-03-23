Индекс потребительских настроений украинцев вырос на 0,7 пункта — Finance.ua

Индекс потребительских настроений украинцев вырос на 0,7 пункта Сегодня 08:14 — Личные финансы

Индекс потребительских настроений украинцев вырос на 0,7 пункта

Индекс потребительских настроений украинцев в феврале 2025 года вырос на 0,7 пункта и составил 76,3 пункта. Рост цен и курс доллара меньше волнует украинцев.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

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Индекс текущего положения уменьшился и составляет 53,3 п., что на 4,6 п. ниже уровня этого показателя в январе. Индекс экономических ожиданий в феврале вырос на 4,2 п. и составляет 91,6 п.

В феврале показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 1 п. и составляет 123,1 п. Индекс инфляционных ожиданий снизился на 3,9 п. и составляет 181,4 п. Индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 8,8 п. и составляет 158,3 п.

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«В феврале 2025 года индекс потребительских настроений и его составляющие без статистически значимых изменений. Наблюдается продолжение умеренно положительной динамики по экономическим ожиданиям. При этом наблюдается незначительное снижение индекса текущего положения (уменьшился как индекс материального положения, так и целесообразности крупных покупок).

Напомним, как сообщили в Минэкономики, в феврале 2025 года ВВП Украины вырос на 0,7%, а по итогам первых двух месяцев года — на 1,1%. Как указали там: «пока мы идем даже немного выше нашего прогноза на 1 квартал».

По данным ИЭИ, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в феврале 2025 года вырос всего на 0,5% по сравнению с февралем-2024, в то время как в январе рост был зафиксирован на уровне 1,3%.

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