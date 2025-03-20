Выполнение бюджета и международные резервы: что происходит с экономикой Украины — Finance.ua

Выполнение бюджета и международные резервы: что происходит с экономикой Украины
Украинский Институт будущего (UIF) поделился аналитикой относительно макроэкономических показателей и рассказал о ситуации с украинской экономикой в феврале 2025 года.
Инфляция
Инфляция на потребительском рынке в феврале 2025 г. по сравнению с январем 2025 г. составила 0,8%, с начала года — 2,0%.
Базовая инфляция в феврале 2025 г. по сравнению с январем 2025 г. составила 0,7%, с начала года — 2,0%.
На потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2%. Больше всего (на 3,5% и 3,4%) подорожали яйца и подсолнечное масло. На 1,9−0,6% выросли цены на макаронные изделия, фрукты, масло, продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы, безалкогольные напитки, молоко и молочные продукты, овощи, хлеб, мясо и мясопродукты. В то же время на 0,4% подешевел сахар.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, что связано с подорожанием табачных изделий на 2,0%.
Одежда и обувь подешевели на 3,1%, в том числе одежда — на 3,4%, обувь — на 2,7%.
В целом за 12 месяцев инфляция выросла с 12,9% до 13,4%.
Выполнение бюджета
Сводный бюджет за январь 2025 года был закрыт с дефицитом 50,2 млрд гривен против 4 млрд гривен в январе 2024 года.
Следует отметить очень высокие затраты на оборону. В январе 2025 года они достигли 233 млрд гривен против 65 млрд в 2024 году. По оценке Украинского Института будущего, высокие расходы на оборону связаны с большой передачей военной продукции Украине в Бюджет, которые эксперты оценивают в размере около 130 млрд гривен, или более 3 млрд долларов.
Вместе с передачей военной продукции в декабре 2024 года, которую оценивают в 4 млрд долларов, это суммарно 7+ млрд долларов. Это свидетельствует о том, что у Украины есть резервы даже при прекращении военной поддержки из США.
Внешнее финансирование
В феврале 2025 года внешнее финансирование в Украине отсутствовало.
7 марта 2025 г. из Великобритании поступил транш в размере около 1 млрд долларов по программе ERA
За январь 2025 года остатки средств в государственном бюджете и местных бюджетах выросли с 264 млрд гривен до 308 млрд гривен. Этих средств достаточно, чтобы финансировать расходы в течение февраля и марта 2025 года.
Государственный долг
На 1 февраля 2025 г. государственный и гарантированный долг Украины составил 168,99 млрд долларов (+3 млрд долларов за январь 2025 года).
Специалисты отмечают, что 3 млрд евро финансирования, поступившее в рамках механизма ERA от ЕС в январе, оформлены Минфином не как грант, а как кредит.
Таким образом, если финансирование через программу ERA за счет замороженных активов россии будет Минфином засчитываться как кредит, тогда следует ожидать государственный долг на конец 2025 года более 100% ВВП.
Платежный баланс
Платежный баланс в январе 2025 года
Платежный баланс в январе 2025 года был отрицательным, даже при условии западного финансирования в размере 3 млрд долларов. Торговый дефицит в январе 2025 года составил 2,99 млрд долларов. Это на 1 млрд долларов больше, чем в январе 2024 года (-2,015 млрд долларов).
Кроме того, продолжают падать переводы работников в Украину. В январе 2025 года переводы упали до отметки в 546 млн долларов. 2 года назад они еще превышали 1 млрд долларов в месяц. В UIF говорят — если война будет продолжаться, то до конца 2026 года по такой динамике переводы упадут до 200 — 300 млн долларов в месяц.
Из неблагоприятных моментов в январе 2025 г. эксперты также отметили рост сальдо покупки валюты населением. Новый рекорд — 1674 млн долларов в месяц.
Международные резервы
Международные резервы в феврале 2025 года снизились с 43,0 до 40,1 млрд долларов.
В феврале по сравнению с январем 2025 года чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 19,4%. Согласно балансовым данным, НБУ продал на валютном рынке 3 022,6 млн дол.
На валютные счета Правительства Украины в НБУ в феврале поступило 255 млн дол. США от размещения валютных ОВГЗ.
Правительство выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 341,6 млн дол. США, из которых:
- 275,3 млн дол. США — долг перед Всемирным банком;
- 54,1 млн дол. США — долг перед другими международными кредиторами Украины;
- 12,2 млн дол. США — обслуживание валютных ОВГЗ.
Кроме того, Украина заплатила Международному валютному фонду 428,9 млн дол. США.
Нынешний объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,9 месяца будущего импорта.
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