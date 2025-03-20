Выполнение бюджета и международные резервы: что происходит с экономикой Украины — Finance.ua

Выполнение бюджета и международные резервы: что происходит с экономикой Украины Сегодня 16:06

Выполнение бюджета и международные резервы: что происходит с экономикой Украины

Украинский Институт будущего (UIF) поделился аналитикой относительно макроэкономических показателей и рассказал о ситуации с украинской экономикой в ​​феврале 2025 года.

Инфляция

Инфляция на потребительском рынке в феврале 2025 г. по сравнению с январем 2025 г. составила 0,8%, с начала года — 2,0%.

Базовая инфляция в феврале 2025 г. по сравнению с январем 2025 г. составила 0,7%, с начала года — 2,0%.

На потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2%. Больше всего (на 3,5% и 3,4%) подорожали яйца и подсолнечное масло. На 1,9−0,6% выросли цены на макаронные изделия, фрукты, масло, продукты переработки зерновых, рыбу и продукты из рыбы, безалкогольные напитки, молоко и молочные продукты, овощи, хлеб, мясо и мясопродукты. В то же время на 0,4% подешевел сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,3%, что связано с подорожанием табачных изделий на 2,0%.

Одежда и обувь подешевели на 3,1%, в том числе одежда — на 3,4%, обувь — на 2,7%.

Изменение цен за последние 12 месяцев. Источник: Укрстат.

В целом за 12 месяцев инфляция выросла с 12,9% до 13,4%.

Выполнение бюджета

Сводный бюджет за январь 2025 года был закрыт с дефицитом 50,2 млрд гривен против 4 млрд гривен в январе 2024 года.

Следует отметить очень высокие затраты на оборону. В январе 2025 года они достигли 233 млрд гривен против 65 млрд в 2024 году. По оценке Украинского Института будущего, высокие расходы на оборону связаны с большой передачей военной продукции Украине в Бюджет, которые эксперты оценивают в размере около 130 млрд гривен, или более 3 млрд долларов.

Вместе с передачей военной продукции в декабре 2024 года, которую оценивают в 4 млрд долларов, это суммарно 7+ млрд долларов. Это свидетельствует о том, что у Украины есть резервы даже при прекращении военной поддержки из США.

Внешнее финансирование

В феврале 2025 года внешнее финансирование в Украине отсутствовало.

7 марта 2025 г. из Великобритании поступил транш в размере около 1 млрд долларов по программе ERA

За январь 2025 года остатки средств в государственном бюджете и местных бюджетах выросли с 264 млрд гривен до 308 млрд гривен. Этих средств достаточно, чтобы финансировать расходы в течение февраля и марта 2025 года.

Государственный долг

На 1 февраля 2025 г. государственный и гарантированный долг Украины составил 168,99 млрд долларов (+3 млрд долларов за январь 2025 года).

Специалисты отмечают, что 3 млрд евро финансирования, поступившее в рамках механизма ERA от ЕС в январе, оформлены Минфином не как грант, а как кредит.

Таким образом, если финансирование через программу ERA за счет замороженных активов россии будет Минфином засчитываться как кредит, тогда следует ожидать государственный долг на конец 2025 года более 100% ВВП.

Платежный баланс

Платежный баланс в январе 2025 года

Платежный баланс в январе 2025 года был отрицательным, даже при условии западного финансирования в размере 3 млрд долларов. Торговый дефицит в январе 2025 года составил 2,99 млрд долларов. Это на 1 млрд долларов больше, чем в январе 2024 года (-2,015 млрд долларов).

Читайте также Дефицит текущего счета платежного баланса в январе составил $2,3 млрд

Кроме того, продолжают падать переводы работников в Украину. В январе 2025 года переводы упали до отметки в 546 млн долларов. 2 года назад они еще превышали 1 млрд долларов в месяц. В UIF говорят — если война будет продолжаться, то до конца 2026 года по такой динамике переводы упадут до 200 — 300 млн долларов в месяц.

Из неблагоприятных моментов в январе 2025 г. эксперты также отметили рост сальдо покупки валюты населением. Новый рекорд — 1674 млн долларов в месяц.

Международные резервы

Международные резервы в феврале 2025 года снизились с 43,0 до 40,1 млрд долларов.

В феврале по сравнению с январем 2025 года чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 19,4%. Согласно балансовым данным, НБУ продал на валютном рынке 3 022,6 млн дол.

Читайте также Международные резервы Украины сократились: что на это повлияло

На валютные счета Правительства Украины в НБУ в феврале поступило 255 млн дол. США от размещения валютных ОВГЗ.

Правительство выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 341,6 млн дол. США, из которых:

275,3 млн дол. США — долг перед Всемирным банком;

54,1 млн дол. США — долг перед другими международными кредиторами Украины;

12,2 млн дол. США — обслуживание валютных ОВГЗ.

Кроме того, Украина заплатила Международному валютному фонду 428,9 млн дол. США.

Нынешний объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,9 месяца будущего импорта.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.