Иначе проблем не избежать: советник главы Нацбанка объяснил важность отмены фиксированного курса — Finance.ua

Иначе проблем не избежать: советник главы Нацбанка объяснил важность отмены фиксированного курса Сегодня 11:59 — Валюта

В настоящее время курс гривны даже в условиях войны держится благодаря финансовой поддержке от иностранных партнеров. Но поддержка не будет вечной и Украине нужно подготовиться к такому сценарию.

Официальный курс доллара в Украине был заморожен практически сразу после полномасштабного вторжения ВС рф, но украинским властям нужно постепенно возвращаться к плавающему курсообразованию. Все потому, что жесткое регулирование может повторить ситуацию в 2014 году.

Об этом заявил в интервью Forbes Украина советник главы Нацбанка Юрий Городниченко.

По его словам, в конце 2023 года ожидается, что курс будет составлять 42 грн/$. Значит, даже с учетом фиксированного курса 36,6 грн/$, экономические агенты считают, что девальвация гривны точно будет. А длительная фиксация может привести к кризису, как в 2014 году.

«При Януковиче фиксированный курс защищали очень долго. Это кончилось катастрофой. Поэтому важно не доводить до крайнего предела и выходить из фиксированного курса очень постепенно. Сейчас у Украины, в отличие от 2014 года, ресурсы для этого есть», — рассказал Юрий Городниченко.

Он также отметил, что сейчас гривна держится благодаря финансовой поддержке иностранных партнеров. Но такая ситуация не будет постоянной, поэтому Украине нужно подготовиться к такому сценарию.

«Теперь представим ситуацию, что по тем или иным причинам наши партнеры не смогут оказывать Украине финансовую помощь. Мы сразу окажемся в очень трудных обстоятельствах, когда возможности защищать гривну тают очень быстро. К этому нужно быть готовым», — подчеркнул эксперт.

В то же время Юрий Городниченко отметил, что еще в ноябре 2022 года предложил НБУ отказаться от фиксированного курса и ввести альтернативный вариант, который позволит контролировать инфляцию и постепенно переходить к «плаванию».

«Я предложил модель с плавающим курсом, но с ограничением колебания в течение дня. К тому же это не означает автоматической девальвации: гривна может укрепляться или оставаться на плюс-минус на одном уровне», — отметил он.

Курс в украинских банках сейчас

По состоянию на понедельник, 23 января, доллар в крупных банках торгуется по следующему курсу:

«ПриватБанк» — 39,3 грн/долл;

«Ощадбанк» — 40,2 грн/долл;

«Райффайзен Банк» — 39,9 грн/долл;

«Укргазбанк» — 39,8 грн/долл;

ПУМБ — 40,0 грн/долл.

Напомним, в июле 2022 года Национальный банк Украины опустил курс гривны к доллару США на 25%, сейчас он составляет 36,5686 грн. В ведомстве объяснили это изменениями фундаментальных характеристик экономики Украины во время войны и укреплением доллара США к другим валютам.

Фокус По материалам:

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