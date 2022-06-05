Илон Маск сказал, когда покажет революционного человекоподобного робота — Finance.ua
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Илон Маск сказал, когда покажет революционного человекоподобного робота

Сегодня 07:33Технологии&Авто
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Илон Маск заявил в Twitter, что в скором времени продемонстрирует прототип человекоподобного робота Optimus.
Предприниматель написал: «День искусственного интеллекта Tesla перенесен на 30 сентября, поскольку к этому времени может появиться прототип Optimus».
Впервые Маск заговорил о подобных роботах в прошлом году, на конвейер его якобы могут поставить уже в 2023 году. Изначально предполагалось: робот будет создаваться таким, чтобы не вызывать опасений (ранее бизнесмен не раз говорил о страхах перед вышедшим из-под контроля искусственным интеллектом): человек в случае чего сможет легко убежать от такого, силой машина также не будет отличаться.
Роботы займутся опасной и скучной работой и заменят конвейеры. В будущем физическая работа, по мнению Маска, станет выбором, а человек будет решать, хочет он им заниматься или нет.
По материалам: iTechua
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