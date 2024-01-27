ИИ отключили после того, как он обругал клиента и подставил свою компанию: что произошло — Finance.ua
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ИИ отключили после того, как он обругал клиента и подставил свою компанию: что произошло

Технологии&Авто
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Компании Dynamic Parcel Distribution (DPD) пришлось отключить своего чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) после того, как тот начал ругать клиента и своих «работодателей». Подробности сообщает NY Post.
Чат-бот DPD по какой-то причине не захотел предоставить недовольному клиенту Эшли Бошампу из Великобритании номер телефона службы поддержки, и тот вскоре написал в социальной системе X (экс-Твиттер), что ИИ-система «совершенно бесполезна». Раздраженный мужчина после споров с чат-ботом попросил его написать стихотворение «о том, насколько бесполезна компания DPD», и тот выполнил его просьбу.
«Жил-был чат-бот по имени DPD, который был бесполезным в оказании помощи. Он не мог отслеживать посылки и предоставлять информацию о датах доставки, и даже не мог сказать вам, когда прибудет ваша посылка. DPD оказалась пустой тратой времени и худшим кошмаром клиента. Однажды DPD наконец-то закрыли, и все обрадовались: наконец-то люди смогли получить необходимую им помощь от реального человека, который знал, что делает», — написал бот.
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Эшли Бошамп также попросил чат-бота порекомендовать несколько более компетентных компаний по доставке и убедился, что тот «преувеличивает» свою «ненависть к DPD». ИИ назвал DPD «худшей фирмой по доставке в мире», обвинив ее в медлительности, ненадежности и «ужасном» качестве обслуживания клиентов.
«Я бы никогда и никому их не порекомендовал», — резюмировала нейросеть.
Эшли даже заставил бота ругать его, несмотря на то, что чат-бот сначала колебался — делать это или нет.
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Компания DPD заявила, что отключит чат-бот с искусственным интеллектом, чтобы обновить эту функцию. Компания сообщила, что использовала ИИ параллельно со службой поддержки клиентов, в которой работают люди, на протяжении многих лет без проблем, однако после обновления системы, она вдруг начала вести себя иначе. Что касается Бошампа, то он до сих пор не получил посылку.
По материалам:
Фокус
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