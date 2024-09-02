Хорватия продлила разрешения на проживание и работу иностранцев с одного года до трех — Finance.ua

Хорватия продлила разрешения на проживание и работу иностранцев с одного года до трех Сегодня 09:45 — Личные финансы

Хорватия продлила разрешения на проживание и работу иностранцев с одного года до трех

Хорватия намерена ввести более благоприятные правила для иностранных работников. Страна решила продлить разрешения на проживание и работу иностранных работников с текущего одного до трех лет.

Об этом сообщает Schengen.News.

Как сообщил министр труда Хорватии Марин Пилетич, страна стремится ввести новые стандарты размещения иностранных работников.

Разрешение на проживание и работу будет продлено с нынешнего года до трех лет в зависимости от продолжительности контракта. Цель состоит в том, чтобы обеспечить более легкий переход в пределах одного работодателя на различные работы, а также более легкую смену работодателя.

Читайте также Между Италией и Хорватией запустили первый прямой поезд, объединяющий сразу 3 страны

Пилетич утверждает, что иностранные работники помогли стране справиться с нехваткой рабочей силы, которая существенно повлияла на ее экономику.

В то же время, он предположил, что иностранные работники «не снизили цены на работу в Хорватии», поскольку средняя зарплата растет.

Сколько иностранных работников сейчас работает в Хорватии

Данные Института пенсионного страхования показывают, что в настоящее время в Хорватии работает около 143 000 иностранных работников.

По словам министра Пилетича, большинство иностранных работников происходят из стран, не входящих в ЕС, и это преимущественно граждане Боснии и Герцеговины, Сербии, Северной Македонии, Косово и Албании.

Несмотря на то, что в Хорватии большое количество иностранных работников, страна продолжает испытывать нехватку в нескольких сферах.

Министерство также сообщило, что с января по июль этого года было выдано более 85 тысяч видов на жительство.

Напомним, в Хорватии есть фактически срочная потребность в иностранных работниках. Но иностранные специалисты часто не подходят для работы, предлагаемой в стране, говорят местные предприниматели. Данные показывают, что каждый 15-й работник в стране является иностранцем, и ожидается, что в последующие годы их количество возрастет.

За последние пять лет цены на недвижимость в Хорватии выросли на 62%, а арендные ставки на 18%. Чаще всего жилье покупают иностранцы.

Полис туристического страхования — это ваша защита на случай непредвиденных ситуаций со здоровьем во время вашего пребывания за границей. Оформляйте страхование на Finance.ua всего за несколько минут:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.