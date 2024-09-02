Хорватия продлила разрешения на проживание и работу иностранцев с одного года до трех — Finance.ua

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Хорватия продлила разрешения на проживание и работу иностранцев с одного года до трех

Личные финансы
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Хорватия продлила разрешения на проживание и работу иностранцев с одного года до трех
Хорватия продлила разрешения на проживание и работу иностранцев с одного года до трех
Хорватия намерена ввести более благоприятные правила для иностранных работников. Страна решила продлить разрешения на проживание и работу иностранных работников с текущего одного до трех лет.
Об этом сообщает Schengen.News.
Как сообщил министр труда Хорватии Марин Пилетич, страна стремится ввести новые стандарты размещения иностранных работников.
Разрешение на проживание и работу будет продлено с нынешнего года до трех лет в зависимости от продолжительности контракта. Цель состоит в том, чтобы обеспечить более легкий переход в пределах одного работодателя на различные работы, а также более легкую смену работодателя.
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Пилетич утверждает, что иностранные работники помогли стране справиться с нехваткой рабочей силы, которая существенно повлияла на ее экономику.
В то же время, он предположил, что иностранные работники «не снизили цены на работу в Хорватии», поскольку средняя зарплата растет.

Сколько иностранных работников сейчас работает в Хорватии

Данные Института пенсионного страхования показывают, что в настоящее время в Хорватии работает около 143 000 иностранных работников.
По словам министра Пилетича, большинство иностранных работников происходят из стран, не входящих в ЕС, и это преимущественно граждане Боснии и Герцеговины, Сербии, Северной Македонии, Косово и Албании.
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Несмотря на то, что в Хорватии большое количество иностранных работников, страна продолжает испытывать нехватку в нескольких сферах.
Министерство также сообщило, что с января по июль этого года было выдано более 85 тысяч видов на жительство.
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Напомним, в Хорватии есть фактически срочная потребность в иностранных работниках. Но иностранные специалисты часто не подходят для работы, предлагаемой в стране, говорят местные предприниматели. Данные показывают, что каждый 15-й работник в стране является иностранцем, и ожидается, что в последующие годы их количество возрастет.
За последние пять лет цены на недвижимость в Хорватии выросли на 62%, а арендные ставки на 18%. Чаще всего жилье покупают иностранцы.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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