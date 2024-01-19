В Хорватском городе предлагают дома за 13 центов: кто может купить и для чего это (фото городка) — Finance.ua

В Хорватском городе предлагают дома за 13 центов: кто может купить и для чего это (фото городка) Сегодня 18:33 — Мир

В Хорватском городе предлагают дома за 13 центов: кто может купить и для чего это (фото городка)

В муниципалитете Леград на севере Хорватии предлагают молодым семьям купить недвижимость всего за 13 центов, однако для этого потенциальные жители должны соответствовать некоторым критериям.

Об этом пишет HRT.

Для чего это

Это уже не первый раунд продаж домов и строительных площадок за 13 центов. Муниципалитет проводит политику «домов за копейки» с 2018 года, пытаясь таким образом улучшить свою демографическую ситуацию.

Как отмечают журналисты, инициатива оказалась успешной — сейчас в Леграде больше детей, чем пять лет назад. В этой связи расширяется местный детский сад. В городе есть все необходимое — новая современная школа, аптека, врач, стоматолог, магазины.

«В общей сложности продано пять домов, готовых к проживанию. Три семьи уже въехали, и что нас радует — во всех трех семьях во время переезда появилось пополнение. Таким образом увеличилась численность детского сада», — рассказал мэр Леграда Иван Саболич.

По данным СМИ, около пятидесяти семей уже воспользовались мерами стимулирующей продажи домов и земли и софинансирования ремонта домов. Саболич отметил, что, кроме домов за 13 центов, также продаются участки под застройку, но интерес к ним ниже, чем к готовому жилью.

Кто может купить

Купить дом за 13 центов могут супруги или неженатые пары до 45 лет, не имеющие судимостей и собственного жилья.

Люди получают дополнительные преференции, если занимаются дефицитной профессией и рожают детей.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Фокус По материалам:

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