Хороший урожай в Украине снизил инфляцию до минимума за два года — НБУ Сегодня 21:00

Потребительская инфляция в Украине в июле замедлилась до 11,3% благодаря расширению предложения продуктов питания, а также улучшению ожиданий сохранения курсовой устойчивости. По оценкам НБУ, инфляция замедлилась и в августе, прежде всего, под влиянием увеличения поставок овощей и фруктов нового урожая.

Эксперты НБУ не приводят цифры оценки инфляции за август, но, согласно обнародованному графику, инфляция замедлилась примерно до 10%. В последний раз годовая инфляция в Украине ниже 10% наблюдалась в июне 2021 года (9,5%).

Как отмечается в обзоре, фундаментальное инфляционное давление снижалось в соответствии с ожиданиями НБУ. Этому способствуют улучшение ожиданий в условиях сохранения курсовой устойчивости и уменьшения давления со стороны бизнеса.

В то же время, темпы роста цен на продовольствие снижались благодаря расширению предложения, ослаблению давления со стороны затрат, оптимизации производственных и логистических цепей.

«Оптимистичнее ожидания нового урожая зерновых вместе с наращиванием производства способствовали снижению цен на крупы и муку. Несмотря на рост внешних цен, подорожание подсолнечного масла на внутреннем рынке и далее замедлялось. Это, в частности, обусловливалось трудностями с его экспортированием», — говорится в обзоре.

Рост цен на овощи также замедлился за счет расширения предложения. Из-за большего производства также более умеренно дорожали яйца, однако их стоимость продолжала превышать прошлогодний уровень, учитывая более высокий экспорт, добавили в НБУ.

Цены на горючее в июле росли постепенно за счет значительных запасов горючего, сформированных до повышения акциза. Сдерживали рост цен на горючее и уменьшение мировых цен на нефть в предыдущие месяцы, а также усиление конкуренции на розничном рынке. В августе рост цен на горючее продолжался по мере истощения прежних запасов.

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