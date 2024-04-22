Харьковщина получила еще более 50 генераторов разной мощности — Finance.ua

Харьковщина получила еще более 50 генераторов разной мощности
Черкасщина доставила в Харьковскую область, которая подвергается российским обстрелам, 54 генератора и четыре зарядных станции.
Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.
«Доставили груз поддержки харьковчанам от нашей области. Все то, что умножит их устойчивость. 54 генератора разной мощности и 4 зарядные станции. Также передали павербанки, топливо и строительную пленку», — отметил Табурец.
Харьковщина получила от международных доноров 724 генератора разной мощности и энергетического оборудования.
В результате российской атаки 22 марта была разрушена Змиевская ТЭС, крупнейшая станция в Харьковской области и одна из крупнейших в Украине.
На восстановление всего, что повредила россия в Харькове, понадобится более 10 миллиардов долларов.
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