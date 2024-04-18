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Халвинг Биткоина уже 20 апреля — что нужно знать?

До халвинга BTC осталась всего неделя, а криптокоммьюнити уже захватывает серьезный ажиотаж. Одни инвесторы ожидают сильного скачка токена. Другие же сомневаются в покупке и ждут крупного отскока.

Что на самом деле повлечет за собой халвинг и как подготовиться к нему с помощью нового проекта 99Bitcoins? Разбираемся в этой статье.

Как разобраться в инвестициях в Биткоин в преддверии халвинга?

В этом году BTC показал резкое падение — $60 тыс. — практически за неделю до халвинга. Аналитики сразу отметили нетипичность происходящего. Обычно Биткоин начинал стремительно дорожать только после этого события. Из-за этого же фактора мнения экспертов касательно будущего монеты разделились.

Например, Артур Хейс — соучредитель биржи BitMEX — считает, что халвинг приведет к негативным последствиям. Он рассказывает, что в ближайшие несколько недель крипторынок погрузится в настоящую депрессию. Главную роль в этом сыграет ФРС США, которая ограничивает долларовую ликвидность. Из-за этого токены в целом будут вести себя довольно нестабильно.

При этом другой эксперт — Михаэль ван де Поппе — настроен более оптимистично. Он считает, что, раз BTC смог достичь $73 тыс., то способен подняться и до $300 тыс. Все потому, что 8 апреля актив находился около мощного сопротивления — $70−71 тыс. Если монета преодолеет этот уровень, то направится к новому максимуму.

Основатель Capriole Чарльз Эдвардс же предполагает, что коррекций в ближайшем будущем ждать не стоит. Уже в мае 2024 инвесторы смогут купить за более чем $100 тыс.

Опытные эксперты, кажется, с легкостью могут рассуждать о ценовой динамике Биткоина. Можно ли научиться так же, если совсем нет опыта? Конечно.

99Bitcoins — обучающий сервис с полной токенизацией

Специально для новичков в криптовалютной сфере была разработана платформа 99Bitcoins . За 11 лет из простого информационного портала она превратилась в токенизированную площадку. Здесь пользователи могут зарабатывать в процессе обучения и узнавать много интересного о цифровых активах.

Сейчас $99BTC находится на предпродаже. Токен привлек свыше $457 тыс. при стоимости в $0,101.

По сути, это интерактивная площадка, где находится много разных заданий, курсов и вебинаров. За их прохождение пользователи могут получать еще больше $99BTC. Эти токены следует поместить в стейкинг и начать пассивно зарабатывать.

Разработчики приготовили еще эирдроп и розыгрыш призов. Первый обещает вознаграждение в $99,999 всем участникам пресейла. Второй же подразумевает конкурс, в рамках которого можно получить еще монеты на $9,999.

Всего у проекта предусмотрено 14 стадий пресейла. На каждом из них монета будет дорожать на 5% до тех пор, пока стоимость не достигнет отметки в $0,113.

Перспективы роста:

постепенный переход от формата ERC-20 к BRC-20;

прибыльное и полезное обучение;

инновационная технология Learn-2-Earn

Что ждать от Биткоина после халвинга?

Ожидания касательно будущего криптовалюты довольно неоднозначны. Известный трейдер @CryptoGodJohn придерживается мнения, что у токена есть все шансы достичь еще одного ATH до 15 апреля. Однако при этом он предупреждает, что после самого халвинга BTC может ожидать весомая коррекция до $59 тыс. И только к осени у криптовалюты будет шанс добраться до цены в $100 тыс.

Наши эксперты предполагают, что в среднем рост Биткоина от самого халвинга до нового максимума способен составить не менее 185%. При этом, чтобы проверить это утверждение, может потребоваться еще целый год. Именно столько обычно уходит у токена на демонстрацию существенного скачка. Таким образом следующего ATH следует ожидать не ранее осени 2025 года.

99Bitcoins По материалам:

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