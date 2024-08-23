Хакеры за полгода украли криптовалюты вдвое больше, чем в прошлом году: более 1,5 миллиарда долларов — Finance.ua

Хакеры за полгода украли криптовалюты вдвое больше, чем в прошлом году: более 1,5 миллиарда долларов Сегодня 03:02 — Криптовалюта

Хакеры за полгода украли криптовалюты вдвое больше, чем в прошлом году: более 1,5 миллиарда долларов

В течение первой половины 2024 года киберпреступники украли 1,58 млрд долл., почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Chainalysis.

За первое полугодие 2024 года киберпреступники украли 1,58 млрд долл., тогда как за аналогичный период в прошлом году эта сумма составляла 857 млн ​​дол.

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Сообщается, что при этом количество хакерских краж в 2024 году лишь незначительно превысило показатель 2023 года, увеличившись на 2,76%.

Это связано с тем, что средняя стоимость похищенной криптовалюты за раз выросла на 79,46%, увеличившись с 5,9 млн дол. за кражу с января по июль 2023 до 10,6 млн дол. в 2024 году. Частично на это повлиял рост цены биткоина, на который приходится 40% общего объема незаконных транзакций.

За семь месяцев 2023 года его средняя стоимость составляла 26 141 дол., тогда как в 2024 году этот показатель увеличился на 130% и составил 60 091 дол.

Приток денег через программы-вымогатели также увеличился — с 449,1 млн дол. в прошлом году до 459,8 млн дол. в этом году (примерно на 2%).

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Средний размер выкупа за восстановление данных, заблокированных через программы-вымогатели, вырос с чуть менее 200 тыс. дол. в начале 2023 года до 1,5 млн дол. в середине июня 2024 года. В 2024 году был зафиксирован крупнейший в истории оплаченный выкуп, составивший около 75 млн дол. группировке «Темные ангелы».

Этот скачок в размере максимального платежа на 335% превышает максимальный платеж, совершенный в 2022 году.

В то же время количество незаконных транзакций в сети снизилось почти на 20% за первое полугодие 2024 года, что свидетельствует о том, что легальная деятельность растет быстрее, чем нелегальная.

В этом году приток криптовалют на легальные сервисы самый высокий с 2021 года — предыдущего периода пикового роста цен на криптовалюты.

Економічна Правда По материалам:

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