Гражданское пособие в Германии: ответы на актуальные вопросы — Finance.ua

Гражданское пособие в Германии: ответы на актуальные вопросы Сегодня 14:03 — Мир

Гражданское пособие в Германии: ответы на актуальные вопросы

Закон о пособии Bürgergeld в Германии вступил в силу 1 января 2023 года. С 2024 года он действует с изменениями.

Обзор важных изменений и ответы на актуальные вопросы беженцев предлагает немецкий T-Online.

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Напомним, гражданское пособие Bürgergeld предназначено для жителей и беженцев в Германии, которые не в состоянии сами обеспечивать свои минимальные жизненные потребности.

Оно состоит из ежемесячных выплат и безналичного покрытия расходов на жилье, обучение, в некоторых случаях — на содержание детей.

Основные требования для получения пособия:

вам исполнилось 15 лет, и вы еще не достигли пенсионного возраста;

центр ваших жизненных интересов находится в ФРГ;

вы можете работать три и более часа в день;

доход домохозяйства ниже прожиточного минимума.

Какой доход учитывается

Центр занятости каждые полгода пересматривает назначение пособия.

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Для его расчета суммируются ваши доходы от получения других пособий, трудовой деятельности, доход от сдачи в аренду и лизинга, налоговые возмещения, выходные пособия и прочее.

Каким имуществом можно владеть при получении пособия

Вы имеете право получать Bürgergeld, одновременно владея некоторыми ресурсами, так называемыми защищенными активами.

Это могут быть ценные бумаги, недвижимость, предметы искусства на сумму не более 40 тысяч евро на вас и дополнительно по 15 тысяч евро на каждого члена семьи.

Где можно подать заявление на получение Bürgergeld

В ближайшем центре занятости (Jobcenter) рассмотрят ваше заявление и уведомят вас письменно о вынесенном решении. На следующие полгода Германия покроет ваши жизненные потребности.

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Однако основная функция ведомства — не содержать нуждающегося, а предлагать ему возможности для успешной интеграции. Это языковые курсы, профессиональное обучение и трудоустройство.

Как покрываются расходы на обучение

Интеграционные курсы беженцы проходят бесплатно. Предоставляется возможность получать профессию, три года обучаясь за счет государства.

Плюс 150 евро в месяц дополнительно к базовому пособию получают те, кто проходит подготовку к основному профессиональному обучению.

Могут ли урезать пособие

Поддержка малообеспеченных требует от них неукоснительного соблюдения правил. Это отказ посещать интеграционные курсы, принимать предложенные вакансии, участвовать в семинарах по трудоустройству.

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Пособие будет сокращено на 10% на 1 месяц за первое нарушение, на 20% — за второе на два месяца и на три месяца на 30% за третье нарушение.

Предусмотрены также санкции за неявку в Jobcenter по вызову и за увольнение с работы без уважительных причин.

За указание в анкете ложных сведений о доходах может быть наложен штраф.

Гражданского пособия могут на два месяца лишить того, кто упорно отказывается от вакансий, предложенных центром занятости.

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