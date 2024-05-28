Государственный долг Украины превысил 6 триллионов гривен: Гетманцев назвал причины — Finance.ua

Государственный долг Украины превысил 6 триллионов гривен: Гетманцев назвал причины Сегодня 11:02 — Казна и Политика

Государственный долг Украины превысил 6 триллионов гривен: Гетманцев назвал причины

В апреле 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился на 86,17 миллиарда гривен или на $0,47 млрд (в эквиваленте). По состоянию на конец апреля госдолг составил 6 010,42 млрд грн, или $151,52 млрд.

Об этом сообщило Министерство финансов.

Как изменился госдолг

государственный и гарантированный государством внешний долг на 30 апреля составлял 4 298,92 млрд грн (71,52% общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 108,37 млрд долл.;

государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1 711,50 млрд грн (28,48%) или 43,14 млрд долл.

Как сообщил народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram, прирост за месяц обусловлен заимствованиями на внутреннем рынке и получением транша на 1,5 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility.

Структура государственного долга (на конец апреля):

71,5% - внешний долг, 28,5% - внутренний (до войны 61% и 39% соответственно);

74,1% - долг в валюте (внешний + валютные ОВГЗ), 25,9% - долг в гривне (до войны 65,1% на 34,9%).

«В целом с начала войны государственный долг в гривне увеличился почти в 2,2 раза (+3,28 трлн грн), в валютном эквиваленте — на 62,4% (+58,2 млрд долл.)», — добавил Гетманцев.

Перспективы урегулирования государственного долга

Нардеп напомнил, что, по оценкам МВФ, отношение госдолга к ВВП вырастет до 94% ВВП в 2024 году (против 49% ВВП в 2021 году). Это обусловлено исключительно полномасштабной войной.

«Рост государственного долга во время войны является объективной данностью. Так или иначе все большие войны финансировались за счет повышения налогов, наращивания государственного долга и помощи союзников. Судьба наибольшей части госдолга — перед официальными кредиторами — будет решаться после войны и по результатам ее завершения» , — объяснил Гетманцев.

До этого Украина продолжит вести себя как ответственный должник, избегая одностороннего дефолта и невыполнения обязательств, но в то же время реструктуризируя часть внешнего долга для облегчения долговой нагрузки на бюджет воюющей страны.

При этом государство будет продолжать полностью обслуживать ОВГЗ, привлекаемые через аукционы, при необходимости осуществляя реструктуризацию (ре-профайлинг) ОВГЗ в портфеле Национального банка.

Главные долговые события этого года

Реструктуризация государственного долга перед коммерческими внешними кредиторами (держателями еврооблигаций, ВВП-варрантов), которая должна быть финализирована до августа этого года. Секьюритизация потока доходов от замороженных российских суверенных активов с целью предоставления льготного кредита Украине на сумму до 50 млрд долл., начиная с 2025 года.

Справка Finance.ua:

как писал ранее портал Oboz.ua, если перечислить объем долга на конец прошлого года на каждого украинца, сумма долга достигнет 162,3 тыс. грн;

Народный депутат Даниил Гетманцев сообщал, что в марте государственный долг увеличился на 5% (+7,4 млрд долл.). По состоянию на 31 марта 2024 года государственный и гарантированный государством долг составил 5924,3 млрд грн или 151,1 млрд дол. в валютном эквиваленте. По его словам, большие темпы роста госдолга в гривне (по сравнению с валютным эквивалентом) связаны с девальвацией национальной валюты против американского доллара на 2,6% в марте;

Международный валютный фонд прогнозирует увеличение общего государственного долга Украины в нынешнем году до 94% ВВП страны, что является меньшим показателем, чем ожидалось ранее.

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