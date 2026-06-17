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Госспецсвязи расширила Перечень запрещенного к использованию ПО

Финтех и Карты
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Госспецсвязи расширила Перечень запрещенного к использованию ПО
Госспецсвязи расширила Перечень запрещенного к использованию ПО
Государственная служба специальной связи и защиты информации расширила Список запрещенного к использованию программного обеспечения и коммуникационного (сетевого) оборудования с 40 до 416 позиций.
Об этом говорится в сообщении Госспецсвязи.
Обновление Перечня состоялось по результатам системной работы Департамента государственного контроля в сфере защиты информации и киберзащиты Администрации Госспецсвязи.
Специалисты Службы провели детальный анализ действующих решений Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), введенных в действие соответствующими Указами Президента Украины, а также проработали новые санкционные решения.
В частности, в обновленный Перечень было добавлено программное обеспечение Dr. Web и Kaspersky Lab, а также программные продукты, реализуемые под торговыми марками 1С и BAS.
Расширение Перечня стало важным шагом для снижения рисков использования программного обеспечения, связанного с подсанкционными лицами, и усиления киберзащиты государственных информационных ресурсов.
По материалам:
Finance.ua
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