Госдолг Украины вырос почти до 6 триллионов гривен: в чем причина — Finance.ua

Госдолг Украины вырос почти до 6 триллионов гривен: в чем причина
Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 марта 2024 года составил 5 924,25 млрд грн, или $151,05 млрд.
Об этом свидетельствуют обнародованные данные Министерства финансов.
По его данным, в течение марта сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 434,31 млрд гривен или на $7,36 млрд.
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В частности, государственный и гарантированный государством внешний долг составил 4 239,53 млрд грн (71,56% от общей суммы), или 108,09 млрд долл. США.
Государственный и гарантированный государством внутренний долг достиг 1684,73 млрд грн (28,44%) или 42,95 млрд долл. США.
В марте сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в долларовом эквиваленте на 7,36 млрд долл. США.
Почему вырос госдолг
Резкий рост государственного долга произошел в результате $9 млрд новых заимствований в марте от иностранных партнеров.
Напомним, недавно Международный валютный фонд прогнозировал увеличение общего государственного долга в нынешнем году до 94% от ВВП страны, что является меньшим показателем, чем ожидалось ранее.
С начала полномасштабного вторжения международные партнеры предоставили Украине $83,7 млрд финансовой помощи.
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