Госдолг Украины вырос почти до 6 триллионов гривен: в чем причина — Finance.ua

Госдолг Украины вырос почти до 6 триллионов гривен: в чем причина Сегодня 15:05 — Казна и Политика

Госдолг Украины вырос почти до 6 триллионов гривен: в чем причина, www.slovoidilo.ua

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 марта 2024 года составил 5 924,25 млрд грн, или $151,05 млрд.

Об этом свидетельствуют обнародованные данные Министерства финансов.

По его данным, в течение марта сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 434,31 млрд гривен или на $7,36 млрд.

В частности, государственный и гарантированный государством внешний долг составил 4 239,53 млрд грн (71,56% от общей суммы), или 108,09 млрд долл. США.

Государственный и гарантированный государством внутренний долг достиг 1684,73 млрд грн (28,44%) или 42,95 млрд долл. США.

В марте сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в долларовом эквиваленте на 7,36 млрд долл. США.

Почему вырос госдолг

Резкий рост государственного долга произошел в результате $9 млрд новых заимствований в марте от иностранных партнеров.

Читайте также Украина предложит план реструктуризации долга на $20 млрд в мае

Напомним, недавно Международный валютный фонд прогнозировал увеличение общего государственного долга в нынешнем году до 94% от ВВП страны, что является меньшим показателем, чем ожидалось ранее.

С начала полномасштабного вторжения международные партнеры предоставили Украине $83,7 млрд финансовой помощи.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.