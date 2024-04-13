Проблема долгов на балансирующем рынке электроэнергии может быть решена до конца этого года — глава «Укрэнерго» Сегодня 07:03 — Энергетика

Проблема долгов на балансирующем рынке электроэнергии может быть решена до конца этого года — глава «Укрэнерго»

До конца этого года госкомпания «Укрэнерго» планирует решить проблему долгов на балансирующем рынке электроэнергии.

Об этом заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Я хотел бы подчеркнуть, что мы ставим перед собой задачу в этом году вместе с другими институтами, которые будут участвовать в решении этой проблемы, в этом году полностью закрыть вопросы долгов на балансирующем рынке», — сказал он.

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Глава компании объясняет, чем раньше это будет сделано, тем скорее можно будет увидеть в Украине первые проекты строительства распределенной генерации.

По его словам, решение проблемы балансирующего рынка также даст необходимый финансовый ресурс государственным компаниям, в частности, работающим в секторе тепловой и гидрогенерации, для восстановления хотя бы частичного тех повреждений, которые они получили в результате последних атак.

«Поэтому эта цель для нас на этот год — одна из основных, и ее реализация даст очень много положительных моментов для устойчивости нашей энергосистемы как на следующий отопительный сезон, так и в более долгосрочной перспективе», — подытожил он.

Ранее Кудрицкий сообщал, что долги на балансирующем рынке электроэнергии продолжают расти и уже превышают 31 млрд гривен.

Напомним, также советник председателя правления «Укрэнерго» Максим Зорин отмечал , что инвесторы не хотят вкладывать деньги в развитие систем хранения электроэнергии в Украине и маневровую генерацию из-за значительных задержек в оплате задолженностей на балансирующем рынке.

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