Европейские операторы будут компенсировать «Укрэнерго» расходы на транзит электроэнергии — Finance.ua
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Европейские операторы будут компенсировать «Укрэнерго» расходы на транзит электроэнергии

Энергетика
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Европейские операторы будут компенсировать «Укрэнерго» расходы на транзит электроэнергии
Европейские операторы будут компенсировать «Укрэнерго» расходы на транзит электроэнергии
С 1 июля «Укрэнерго» сможет получать компенсацию расходов, возникающих при транзите электроэнергии из других стран по украинским магистральным сетям от европейских операторов, объединенных в ENTSO-E.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».
Ранее такие расходы «Укрэнерго» возмещались украинскими участниками рынка электроэнергии, которые оспаривали это обязательство в судах. Теперь они будут избавлены от этой финансовой нагрузки, пояснили в госкомпании.
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«Для получения компенсаций по европейским правилам „Укрэнерго“ присоединилось к ІТС-механизму — это многосторонний договор между операторами энергосистем ENTSO-E, которым закреплен принцип компенсации затрат при транзите электроэнергии по межгосударственным интерконнекторам в европейской энергосистеме. Возможность стать стороной этого договора „Укрэнерго“ получило после обретения полноправного членства с ENTSO-E», — говорится в сообщении.
Объем компенсации напрямую зависит от годовых объемов межгосударственных перетоков электроэнергии в магистральной сети. Чем больше будет объем транзитной электроэнергии, тем больше объем компенсации за инфраструктурные затраты и технологические потери в сети, возникшие во время ее передачи.
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«Полученные средства „Укрэнерго“ сможет направить на развитие энергетической инфраструктуры. Компания также будет платить свою долю за транзит украинского электричества по сетям стран-соседей», — добавили в компании.
«Присоединение украинского оператора к ІТС-механизму — еще один шаг к интеграции украинского и европейского рынков электроэнергии. Все украинские экспортеры и импортеры электроэнергии будут работать по европейским правилам в равных условиях, а «Укрэнерго» будет получать компенсацию инфраструктурных расходов по принципу, которым пользуются все наши европейские коллеги.
Переход на единые правила работы с Европой будет положительно влиять на развитие межгосударственной торговли электроэнергией и убирает повод для судебных споров между «Укрэнерго» и участниками рынка. «Укрэнерго» также получило еще один источник поступления средств для развития межгосударственных сетей", — заявил председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
По материалам:
Економічна Правда
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