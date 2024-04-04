Европейские операторы будут компенсировать «Укрэнерго» расходы на транзит электроэнергии — Finance.ua

Европейские операторы будут компенсировать «Укрэнерго» расходы на транзит электроэнергии Сегодня 10:30 — Энергетика

Европейские операторы будут компенсировать «Укрэнерго» расходы на транзит электроэнергии

С 1 июля «Укрэнерго» сможет получать компенсацию расходов, возникающих при транзите электроэнергии из других стран по украинским магистральным сетям от европейских операторов, объединенных в ENTSO-E.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».

Ранее такие расходы «Укрэнерго» возмещались украинскими участниками рынка электроэнергии, которые оспаривали это обязательство в судах. Теперь они будут избавлены от этой финансовой нагрузки, пояснили в госкомпании.

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«Для получения компенсаций по европейским правилам „Укрэнерго“ присоединилось к ІТС-механизму — это многосторонний договор между операторами энергосистем ENTSO-E, которым закреплен принцип компенсации затрат при транзите электроэнергии по межгосударственным интерконнекторам в европейской энергосистеме. Возможность стать стороной этого договора „Укрэнерго“ получило после обретения полноправного членства с ENTSO-E», — говорится в сообщении.

Объем компенсации напрямую зависит от годовых объемов межгосударственных перетоков электроэнергии в магистральной сети. Чем больше будет объем транзитной электроэнергии, тем больше объем компенсации за инфраструктурные затраты и технологические потери в сети, возникшие во время ее передачи.

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«Полученные средства „Укрэнерго“ сможет направить на развитие энергетической инфраструктуры. Компания также будет платить свою долю за транзит украинского электричества по сетям стран-соседей», — добавили в компании.

«Присоединение украинского оператора к ІТС-механизму — еще один шаг к интеграции украинского и европейского рынков электроэнергии. Все украинские экспортеры и импортеры электроэнергии будут работать по европейским правилам в равных условиях, а «Укрэнерго» будет получать компенсацию инфраструктурных расходов по принципу, которым пользуются все наши европейские коллеги.

Переход на единые правила работы с Европой будет положительно влиять на развитие межгосударственной торговли электроэнергией и убирает повод для судебных споров между «Укрэнерго» и участниками рынка. «Укрэнерго» также получило еще один источник поступления средств для развития межгосударственных сетей", — заявил председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Економічна Правда По материалам:

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