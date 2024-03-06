Будет ли дефицит электроэнергии летом: прогноз «Укрэнерго» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Будет ли дефицит электроэнергии летом: прогноз «Укрэнерго»

20
Будет ли дефицит электроэнергии летом: прогноз «Укрэнерго»
Будет ли дефицит электроэнергии летом: прогноз «Укрэнерго»
Укрэнерго не ожидает дефицита электроэнергии в Украине летом 2024 года в период проведения ремонтной кампании на атомных электростанциях.
Об этом сказал директор по управлению ОЭС Украины — главный диспетчер «Укрэнерго» Виталий Зайченко.
Как отметил Зайченко, зима 2024 года была достаточно холодной, был длительный период низких температур около 15 градусов мороза, и атомная энергетика работала на полную мощность 7,5 ГВт, тепловая генерация также работала на максимальной мощности.
По его словам, баланс был достигнут только благодаря высоким уровням воды в Днепре и работе ГЭС.
«Сейчас должна начаться ремонтная кампания по НАЭК „Энергоатом“», — сказал он.
Главный диспетчер НЭК «Укрэнерго» отметил, что запланированы ремонты оборудования на атомных электростанциях.
«Что касается летнего периода, дефицит электроэнергии у нас не планируется», — сказал Зайченко.

Зима 2023−2024 годов

Напомним, перед началом отопительного сезона представители украинской власти предупреждали о сложной зиме. Однако в отличие от прошлого года массированных отключений света в этом году не было.
По оценкам НБУ, дефицит э/э в IV квартале составил лишь около 3%, что меньше предыдущих ожиданий (5%). Дефицит был преимущественно локальным и почти полностью компенсировался импортом э/э, поэтому не оказывал дополнительного негативного влияния на экономическую активность.
НБУ ожидает небольшой дефицит электроэнергии в Украине до конца отопительного сезона. В дальнейшем благодаря ремонтам и поставкам нового оборудования дефицита э/э не ожидается
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.