Будет ли дефицит электроэнергии летом: прогноз «Укрэнерго» — Finance.ua

Будет ли дефицит электроэнергии летом: прогноз «Укрэнерго» Сегодня 19:45

Будет ли дефицит электроэнергии летом: прогноз «Укрэнерго»

Укрэнерго не ожидает дефицита электроэнергии в Украине летом 2024 года в период проведения ремонтной кампании на атомных электростанциях.

Об этом сказал директор по управлению ОЭС Украины — главный диспетчер «Укрэнерго» Виталий Зайченко.

Как отметил Зайченко, зима 2024 года была достаточно холодной, был длительный период низких температур около 15 градусов мороза, и атомная энергетика работала на полную мощность 7,5 ГВт, тепловая генерация также работала на максимальной мощности.

По его словам, баланс был достигнут только благодаря высоким уровням воды в Днепре и работе ГЭС.

«Сейчас должна начаться ремонтная кампания по НАЭК „Энергоатом“», — сказал он.

Главный диспетчер НЭК «Укрэнерго» отметил, что запланированы ремонты оборудования на атомных электростанциях.

«Что касается летнего периода, дефицит электроэнергии у нас не планируется», — сказал Зайченко.

Зима 2023−2024 годов

Напомним, перед началом отопительного сезона представители украинской власти предупреждали о сложной зиме. Однако в отличие от прошлого года массированных отключений света в этом году не было.

По оценкам НБУ, дефицит э/э в IV квартале составил лишь около 3%, что меньше предыдущих ожиданий (5%). Дефицит был преимущественно локальным и почти полностью компенсировался импортом э/э, поэтому не оказывал дополнительного негативного влияния на экономическую активность.

НБУ ожидает небольшой дефицит электроэнергии в Украине до конца отопительного сезона. В дальнейшем благодаря ремонтам и поставкам нового оборудования дефицита э/э не ожидается

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