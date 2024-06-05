Горячая пора: 10 стажировок от украинских и международных компаний — Finance.ua

Горячая пора: 10 стажировок от украинских и международных компаний Сегодня 13:02 — Личные финансы

Горячая пора: 10 стажировок от украинских и международных компаний

Учебный год закончился или подходит к завершению, а это значит, что работодатели ждут умных, молодых и талантливых в свои команды. Если у вас минимальный опыт работы или вообще никогда не работали, эксперты портала robota.ua подготовили 10 стажировок для представителей разных профессий и отраслей от ведущих украинских и международных компаний.

📍 Киев

Годовая программа развития для молодежи от PepsiCo — это оплачиваемая стажировка, позволяющая студентам и выпускникам применить приобретенные знания в условиях реального бизнеса и построить карьеру в международной компании.

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Участники программы получат: официальное трудоустройство; стабильную и своевременную оплату труда; добровольное медицинское страхование; гибкий гибридный формат работы; постоянное обучение и развитие; работу над реальными проектами; поддержку менеджеров.

Интерн в отдел оценки и бизнес-моделирования в EY

📍 Киев или удаленно

Международная аудит-консалтинговая компания приглашает на работу студентов или недавних выпускников финансового/экономического/математического факультета; с уровнем английского языка — B2 и выше; углубленным знанием офисных приложений: MS Excel, MS Word, MS PowerPoint; отличными аналитическими способностями и сильными коммуникативными навыками.

Агроном-стажер в «Континентал Фармерз Групп»

📍 Дубляны

Украинская компания, лидер сельскохозяйственной отрасли, приглашает студентов последних курсов или выпускников ВУЗов Украины по специальности «Агрономия» на стажировку. Начало — июнь 2024 года. Продолжительность — 6 месяцев, с возможностью дальнейшего трудоустройства в компании. Требования к кандидатам: готовность работать в регионах (Тернопольская, Хмельницкая, Ивано-Франковская, Львовская, Черновицкая области); отличные знания и желание развиваться в агрономии; желание учиться и приобретать практический опыт; уверенное использование ПК; водительское удостоверение категории В и опыт вождения будут преимуществом.

Стажер-инженер по эксплуатации строительных объектов в Artemium

📍Киев

Украинская фармацевтическая компания предлагает стать частью команды. Зона ответственности будущего стажера: участие в плановых текущих ремонтных работах на производстве; участие в реализации проектных решений (модернизация участков, техническое переоснащение и т. п. ); осмотры зданий и сооружений; ведение контролирующих журналов; работа с подрядными организациями по направлению строительно-ремонтных работ.

Ювелир-монтировщик (с обучением) в «Золотой Век»

📍Львов

Производитель ювелирных украшений объявляет конкурс на вакансию. Анонсируется: обучение с «нуля» без профильного образования или опыта; стабильная заработная плата и официальное трудоустройство; разработана программа адаптации для легкого овладения новой сферой; программа партнерских скидок в топовых спортивных залах города; корпоративные скидки на украшения; программы поддержки и помощи.

Стажер на производство электроники в Ajax Manufacturing

📍 Киев

Украинская компания, разрабатывающая и производящая системы безопасности Ajax с возможностями умного дома, открывает набор работников рабочих специальностей на полный цикл производства.

Обязанности распределяются согласно производственному процессу, к которому будет привлечен работник (тестирование, сборка, упаковка, проверка качества и т. п. ); стажеры без опыта работы на производстве имеют возможность научиться новой профессии под руководством опытных наставников.

Интерн (коммерческий отдел) в Jacobs Douwwe Egberts

📍 Киев

Мировой лидер по производству кофе и чая приглашает на стажировку в JDE Peet’s, которая продлится 9−12 месяцев. После успешного завершения стажировки есть возможность получить постоянную позицию в любом из коммерческих отделов (marketing, trade marketing, key account, shopper marketing).

В числе обязанностей: анализ, отчетность, сбор информации, аналитика; коммуникация с коллегами из разных департаментов; коммуникация с агентством, написание брифов; работа с документами; подготовка и участие в проектах по поручению руководителя.

Стажер главного офиса банка в ProCredit Bank

📍 Киев

Банк предлагает воспользоваться шансом пройти стажировку и получить работу после успешного завершения.

Если вы: студент 4 или 5 курса; любите достигать поставленных целей и не боитесь новых знаний; критически мыслите и способны анализировать процессы; хотите получить международный опыт; знаете английский язык на уровне В1 и выше — откликайтесь.

Intern Hardware Engineer в Renesas

📍 Львов

Международная компания ищет высокомотивированного стажера/студента, который присоединится к команде на должность инженера-разработчика аппаратного обеспечения. Продолжительность — 6 месяцев.

Среди будущих обязанностей: проектирование, отладка, оптимизация, диагностика и модификация аналоговых и цифровых электронных схем; проектирование и отладка встроенных систем на основе микроконтроллеров; написание инженерной документации, включая чертежи и процедуры, исторические отчеты.

Младший специалист региональной группы учета имущественных и других налогов (стажировка Energy Hub) в «Укрэнерго»

📍 Киев

Национальная энергетическая компания приглашает на стажировку студентов выпускных курсов и молодых специалистов. Продолжительность — 6 месяцев.

Рассматривают кандидатов с неполным высшим/высшим образованием по направлениям: «Бухгалтерский учет», «Аудит», «Финансы», «Экономика и предприятие»; уверенных пользователей Microsoft Office (Excel, Word, Teams, Outlook); которые могут пользоваться ПО M.Е.Doc.

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