Glovo возобновляет работу в Киеве и некоторых городах — Finance.ua

Glovo возобновляет работу в Киеве и некоторых городах

Сегодня 18:01 — Фондовый рынок

Компания Glovo заявила о частичном возобновлении работы в столице Украины, а также еще в некоторых городах.

«Целью компании является предоставление гуманитарной помощи и предоставление необходимой логистики нуждающимся, соединяя клиентов и курьеров с партнерскими ресторанами, аптеками, продуктовыми магазинами и неправительственными организациями», — говорится в сообщении.

В настоящее время часы работы отличаются в зависимости от города, чтобы придерживаться местного комендантского часа. В Киеве доставка будет работать с 10.00 до 18.00.

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