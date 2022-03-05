Glovo возобновляет работу в 19 городах — Finance.ua

Glovo возобновляет работу в 19 городах

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Glovo возобновляет работу в 19 городах, Glovo

Сервис доставки Glovo после временного перерыва из-за начала войны 24 февраля снова начал работать в 19 городах.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

При этом сервис начинает работу с льготными условиями. В частности, комиссия для партнеров по бабблам «Рестораны», «Супермаркеты» и «Аптеки» составит 0%.

В настоящее время компания еще не назвала точный список городов, где она возобновляет работу. Известно, что приложение уже доступно в Днепре, Каменце-Подольском, Умани, Виннице, Черкассах.

При этом до войны компания присутствовала в следующих городах: Львове, Черновцах, Дрогобыче, Трускавце, Ужгороде, Кривом Рогу, Хмельницком, Ивано-Франковске, Одессе, Ровно, Тернополе, Луцке, Черноморске, Кропивницком, Днепре, Запорожье, Виннице, Черкассах, Каменце-Подольском и Умани.

Всю операционную прибыль Glovo передает Вооруженным силам Украины. Также команда компании создала координационный центр, занимающийся поиском и доставкой медикаментов во всех городах Украины. А также запустила волонтерский центр во Львове для поддержки сотрудников компании и переселенцев из разных городов Украины.

Остальные компании также постепенно возобновляют работу. В частности, международный сервис такси Uber будет снова работать, но пока только во Львове и только для перевозки товаров первой необходимости и предоставления какой-либо помощи.

А вот Bolt сообщили, что, несмотря на введение военного положения, сервис продолжает работать в штатном режиме.

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