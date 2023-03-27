Глава Нацбанка Саудовской Аравии уходит в отставку после комментария о Credit Suisse — СМИ Сегодня 13:10 — Фондовый рынок

Глава Национального банка Саудовской Аравии — крупнейшего коммерческого банка страны — уходит в отставку после того, как его комментарий о будущих инвестициях в Credit Suisse опустили акции банка до самого низкого уровня в истории.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление банка.

Аль Худайри, возглавивший Национальный банк Саудовской Аравии в 2021 году, заявил, что уходит «по личным причинам». В должности его заменит главный исполнительный директор Саид Мохаммед Аль Гамди.

В начале этого месяца в интервью Аль Худайри на вопрос, будет ли Национальный банк Саудовской Аравии продолжать инвестиции в Credit Suisse, если снова возникнет потребность в ликвидности, ответил «абсолютно нет».

После этого акции швейцарского банка упали до самого низкого уровня за всю историю, а кредитные спреды резко выросли. Это повлекло за собой падение акций всех европейских банков, поскольку инвесторы пытались избегать риска после краха трех банков в США.

Через несколько дней UBS Group AG согласилась купить Credit Suisse в рамках исторического соглашения, заключенного при посредничестве швейцарского правительства. UBS предложил заплатить (3,3 миллиарда долларов за своего конкурента в рамках соглашения, включающего в себя широкие государственные гарантии и обеспечение ликвидности).

Саудовский национальный банк, который на 37% принадлежит суверенному фонду королевства, зафиксировал, что стоимость его инвестиций в Credit Suisse упала примерно на 1 миллиард долларов за несколько месяцев после того, как он приобрел примерно 9,9% акций за 1,5 миллиарда долларов в прошлом году.

Економічна Правда По материалам:

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