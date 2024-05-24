Глава Минфина прокомментировал возможное повышение налогов — Finance.ua

Глава Минфина прокомментировал возможное повышение налогов Сегодня 16:04 — Казна и Политика

Глава Минфина прокомментировал возможное повышение налогов

Национальная стратегия доходов на первом этапе не предполагала повышения налогов, но необходимость обеспечивать военных и связанное с этим давление на бюджет «должно иметь ответ».

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью «Экономической правде».

На вопрос о том, как могут вырасти налоги, чтобы покрыть дополнительные потребности обороны, министр ответил: «Я бы ушел от ответа на этот вопрос, потому что для того, чтобы что-то предлагать, нужно это правильно просчитать и дальше быть готовым это защищать».

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Но все же повышение налогов он не исключает.

«Национальная стратегия доходов не предполагала повышения уровня налогообложения на первом этапе. На первом этапе предполагалось создание доверия между бизнесом и властью. Но реальность другая, и то сумасшедшее дополнительное давление, которое мы ощущаем с точки зрения необходимости обеспечения военных за счет внутреннего ресурса, к сожалению, должно иметь ответ», — сказал Марченко.

Справка Finance.ua:

ранее издание Forbes Ukraine со ссылкой на собеседников в правительстве и Верховной Раде сообщило, что из-за увеличения финансирования на военные нужды в правительстве обсуждают повышение ставок военного сбора и налога на добавленную стоимость (НДС);

военный сбор в правительстве планируют повысить с 1,5 до 5%. Аналогичную ставку налога в 5% могут ввести и для ФЛП. В то же время об уровне повышения НДС еще идут дискуссии. Вероятное повышение — на 2−3%;



в государственном бюджете Украины образовался разрыв на сумму 5 млрд долларов, необходимых на закупку оружия из-за того, что в последние полгода помощь Запада была минимальной, заявлял Марченко;



Гетманцев говорит, что на финансирование украинской армии нужно дополнительно не менее 300 млрд гривен, их невозможно обеспечить, обходя основные налоги.

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Слово і Діло По материалам:

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