Гетманцев сообщил, сколько государство профинансировало социальных расходов в январе: на что пошли средства — Finance.ua

Гетманцев сообщил, сколько государство профинансировало социальных расходов в январе: на что пошли средства Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Гетманцев сообщил, сколько государство профинансировало социальных расходов в январе: на что пошли средства

В январе государство профинансировало социальных расходов на общую сумму более 36,9 млрд грн.

Об этом сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Средства были выделены на следующие цели:

обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, покрытие дефицита средств Пенсионного фонда — 20,9 млрд грн;

социальная защита граждан, в том числе попавших в сложные жизненные обстоятельства — 8,5 млрд грн (их получили 2,5 млн ВПО, около 470 тыс. лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью);

поддержка малообеспеченных семей (155 тысяч) — 1,0 млрд грн;

предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам (3,2 млн домохозяйств) — 4,7 млрд грн;

социальная защита детей и семьи — 1,8 млрд грн (14 тыс. человек — пособие по беременности и родам; 611 тыс. человек — пособие при рождении ребенка; 50 тыс. человек — пособие на детей одиноким матерям; 2 тыс. человек — пособие при усыновлении ребенка);

социальная защита лиц с инвалидностью — 0,02 млрд грн.

«Следовательно, несмотря на внушение со стороны различных политических деятелей и псевдо-экспертов, никакого финансового армагедона с прекращением выплат пенсий, субсидий, социальных пособий не произошло», — сказал он.

В январе все проплаты произведены в полном объеме, их финансирование осуществлено в установленные законодательством сроки. По сравнению с январем прошлого года социальные расходы не только не уменьшились, но даже немного выросли — на 0,2 млрд грн.

По его словам, задержки с финансированием от партнеров, конечно, влияют на ситуацию, «но и мы готовились к разным сценариям, обеспечив существенное перевыполнение доходной части бюджета в январе и имея резерв на ЕКС за счет привлеченного еще в декабре ресурса».

«Пошла вторая половина февраля — ситуация остается контролируемой. В течение первых двух недель месяца профинансировано 31,1 млрд грн пенсий (точно по графику), более 4,6 млрд грн субсидий и льгот по уплате ЖКУ, более 1,8 млрд грн страховых выплат. Благодаря нашим добросовестным налогоплательщикам и ожидаемой поддержке со стороны партнеров и в дальнейшем будем продолжать выполнять все социальные обязательства государства», — резюмировал он.

Справка Finance.ua:

Ранее он сообщил, что в Украине нет планов вводить налог на переводы. Заявление о таком налоге — ошибка «эксперта», который сделал заявление о Национальной стратегии доходов, однако, видимо, ее не читал. По словам нардепа, налог с перевода вводить не планируется. Более того, налог в размере 18%, как отмечает Гетманцев, «это какой-то абсолютный бред, который убьет просто экономику».

Гетманцев объяснил, почему в январе украинцы начали забирать деньги из банков. Определенный негативный эффект мог быть связан с нормами законопроекта № 10 449 относительно «военной службы, мобилизации и учета». «Как глава профильного комитета могу еще раз это повторить, что нормы законопроекта, предусматривающие блокирование банковских счетов, не будут поддержаны», — резюмировал он.

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