Гетманцев рассказал, как возрастут расходы на социальную помощь в текущем году — Finance.ua

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Гетманцев рассказал, как возрастут расходы на социальную помощь в текущем году

Казна и Политика
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Гетманцев рассказал, как возрастут расходы на социальную помощь в текущем году
Гетманцев рассказал, как возрастут расходы на социальную помощь в текущем году
В этом году расходы бюджета на социальные выплаты составят 183 млрд грн. Это на 7,14% больше, чем было направлено в 2023 году.
Об этом сообщил народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев со ссылкой на подсчеты Министерства финансов Украины.
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«В 2024 году расходы бюджета на социальную помощь увеличатся на 7,14%. В общей сложности они составят 183 млрд грн против 170,8 млрд грн в прошлом году», — говорится в сообщении.
Наибольшими темпами вырастет финансирование:
  • помощи малообеспеченным семьям — на 77% (в общей сложности — 20,2 млрд грн);
  • субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа — на 64% (31,5 млрд грн);
  • пособия на детей одиноким матерям — на 63% (1,9 млрд грн);
  • льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг — на 61% (до 17,7 млрд. грн.);
  • помощи детям-сиротам и детям без родительской опеки — на 49% (2,4 млрд грн);
  • помощи детям, над которыми установлена ​​опека или попечительство, — на 44% (4,6 млрд грн).
В общей сложности социальной помощью в Украине охвачено около 5 млн граждан.
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«Несмотря на продолжающуюся третий год полномасштабную войну и огромные потребности в финансовом обеспечении сил безопасности и обороны, выплаты социальной помощи остаются одним из главных приоритетов для государства и второй по размеру статьей расходов», — добавил Гетманцев.
Напомним, сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета за январь-март текущего года составляет 693,2 млрд гривен. В частности, в марте было израсходовано 268,4 млрд гривен.
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По материалам:
Finance.ua
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