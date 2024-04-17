Гетманцев предупредил украинцев: нужно больше рассчитывать на себя — Finance.ua
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Гетманцев предупредил украинцев: нужно больше рассчитывать на себя

Казна и Политика
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Гетманцев предупредил украинцев: нужно больше рассчитывать на себя
Гетманцев предупредил украинцев: нужно больше рассчитывать на себя
Украинцам следует больше рассчитывать на себя в 2025 году, поскольку международная помощь хоть и не завершится, но будет меньше.
Об этом в интервью «Главкому» предупредил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
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«Наша жесткая позиция в детенизации продиктована прежде всего пониманием сокращения финансовой помощи. Это не вопрос выбора — это вопрос выживания. Международная помощь в 2025 году для нас не завершится, но по текущему плану она действительно будет меньше. Бесспорно, мы и далее будем рассчитывать на своих партнеров, но больше нужно будет рассчитывать на себя. Благодаря детенизации мы вполне можем выйти на дополнительные 100−150 млрд грн ежегодно», — сообщил депутат.
Гетманцев выразил убеждение, что поддержка экономики в той форме, которую планируется ввести, обеспечит рост минимум в 3,5−4% в год.
«Мы должны решать проблемы инфраструктуры и логистики: это касается не только польской границы, но прежде всего Дунайского пути и морских коридоров. Следует усиливать собственный ВПК: увеличивать объемы производства оружия и боеприпасов, создавать совместные предприятия, переносить ремонты и обслуживание техники в Украину», — подчеркнул нардеп.
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Даниил Гетманцев отметил, что всем прогнозам во время войны присуща «высокая мера неопределенности». Он добавил, что в таких условиях Украина должна держать курс на евроинтеграцию и макрофинансовую устойчивость, а также усиливать собственные возможности и самодостаточность по всем направлениям.

Справка Finance.ua:

  • Украине требуется около $38 млрд в год или чуть более $3 млрд в месяц, еще $4,5 млрд в первой половине года поступит за счет продолжения реструктуризации погашения и обслуживания еврооблигаций. Гетманцев сообщил, что в целом Украина получает от МВФ $5,4 млрд. К 2027 году «Большой семеркой» и другими партнерами запланирована помощь нашей стране в пределах $122 млрд;
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагает создать фонд союзнических взносов на сумму $100 млрд в течение пяти лет для Украины в рамках пакета, подписанного лидерами стран-членов Альянса на саммите в Вашингтоне.
По материалам:
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