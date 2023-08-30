Германия сокращает налоги на 32 млрд евро, чтобы дать толчок экономике — Finance.ua
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Германия сокращает налоги на 32 млрд евро, чтобы дать толчок экономике

Мир
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Германия сокращает налоги на 32 млрд евро, чтобы дать толчок экономике
Германия сокращает налоги на 32 млрд евро, чтобы дать толчок экономике
Немецкая коалиция во вторник после недель споров договорилась о сокращении корпоративных налогов на общую сумму 32 миллиарда евро в течение четырех лет, чтобы стимулировать экономику.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Немецкая экономика находилась в стагнации во втором квартале, не демонстрируя никаких признаков восстановления после зимней рецессии и укрепляя свою позицию одной из самых слабых крупных экономик мира.
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Согласно проекту, с которым ознакомилось агентство, в первый год пакет стимулов, скромный в контексте экономики в 4 триллиона долларов, приведет к дефициту налоговых поступлений в 2,6 миллиарда евро для федерального правительства, 2,5 миллиарда евро для земель и 1,9 миллиарда евро для муниципалитетов.
Правительственный документ, с которым ознакомилось агентство, показывает, что в следующем году субсидии увеличатся почти вдвое — до 67,1 миллиарда евро по сравнению с 2021 годом. Почти две трети этих субсидий предназначены для финансирования «зеленого» перехода к экономике с меньшим содержанием углерода.
Новый закон стимулирует компании делать инвестиции, благоприятные для климата, предоставит налоговые стимулы для исследований и позволит компаниям компенсировать убытки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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