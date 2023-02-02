General Motors оценил убытки от выхода из россии — Finance.ua

General Motors оценил убытки от выхода из россии Сегодня 01:45 — Фондовый рынок

General Motors оценил убытки от выхода из россии

Американский автомобильный концерн General Motors оценил затраты в связи с прекращением бизнеса в россии в 2022 году в $657 млн. Сумма включает списание чистых инвестиций и перенос накопленных убытков от перевода в прибыль.

Концерн отмечает, что с марта 2022 года в ответ на развязанную россией полномасштабную войну против Украины прекратил поставки автомобилей и компонентов в россию и беларусь.

До марта 2022 года GM поставлял в рф из США премиум-модели Chevrolet и Cadillac. Их совокупные продажи, по данным российской Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2021 году составили 3,42 тысячи штук.

За несколько лет до этого, после незаконной оккупации россией Крыма, GM уже существенно сократил присутствие в рф, прекратив в 2015 году производство автомобилей на своем заводе в Санкт-Петербурге.

В конце 2020 года производственная площадка была продана южнокорейской Hyundai, которая также прекратила производство автомобилей в рф после начала полномасштабного вторжения в Украину.

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