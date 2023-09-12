Geely представила новый электрический седан дешевле 17 тысяч долларов (Фото) — Finance.ua

Geely представила новый электрический седан дешевле 17 тысяч долларов (Фото) Сегодня 04:08 — Технологии&Авто

Geely представила новый электрический седан дешевле 17 тысяч долларов (Фото)

Китайский автогигант Geely выпустил на домашний рынок обновленный бюджетный седан Geely Geometry G6 2024 года. Новинка создана на полностью электрической платформе и будет доступна в четырех комплектациях по цене от 119 800 юаней, что меньше 17 тысяч долларов США по текущему курсу.

Geely Geometry G6 2024 модельного года потерпел небольшой фейслифтинг по сравнению с модификацией 2022 года. Из глобальных изменений — появление нового двигателя мощностью 100 кВт (136 л.с.) и установка аккумулятора с безмодульной конструкцией.

В салоне установили трехспицевой руль, 10,2-дюймовую цифровую приборную панель и сенсорный экран медиасистемы диагональю 10,2 или 14,6 дюйма, которая работает под управлением операционной системы HarmonyOS от Huawei и поддерживает голосовое управление. Салон имеет пятиместную конфигурацию, а сиденья обтянуты искусственной кожей с просрочкой. В топовом исполнении модель получит систему автономного вождения второго уровня с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и функцией распознавания дорожных знаков.

Мощность силовой установки в зависимости от комплектации составляет 100 кВт (136 л.с.) и 180 Нм или 150 кВт (204 кс.) и 310 Нм крутящего момента. В первом случае максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч, во втором она достигает 165 км/ч. Запас хода будет колебаться от 410 до 500 км.

Напомним, компания Geely вернулась на украинский рынок с кроссовером.

MMR По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.