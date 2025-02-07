Где взять кредит, когда плохая кредитная история — Finance.ua

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Где взять кредит, когда плохая кредитная история

Кредит&Депозит
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Где взять кредит, когда плохая кредитная история
Где взять кредит, когда плохая кредитная история
Если кредитная история испорчена: то есть в прошлом вы уже брали в долг у банка деньги и не смогли вовремя вернуть. В случае просрочки платежа, несвоевременного возврата кредита или, что еще хуже, невозврата кредита банк передает сведения в Бюро кредитных историй, что приведет к испорченной кредитной истории. И поправить ее будет очень сложно.
Об этом говорится в новой статье:

Где и как взять кредит в случае плохой кредитной истории

Если вы обратитесь в банк по поводу нового кредита, первое, что сделает банковский специалист — обратится с запросом в бюро кредитных историй. И если он увидит, что кредитная история плохая (а значит, ваш кредитный рейтинг низкий), он с большой степенью вероятности откажет вам в кредите.

Где взять кредит в случае плохой кредитной истории

Сначала нужно попытаться обратиться за помощью к банку (особенно если вы давний его клиент, имеете в нем открытые активно используемые карточные счета. — Ред.) и попытаться взять кредит на небольшую сумму.
Что точно не стоит делать, так это подавать несколько заявок одновременно в разные банки. Банки сразу узнают, что вы пытаетесь брать кредит в нескольких местах сразу, и это насторожит. В этом случае вы гарантированно упустите шанс оформить кредит.
Можно попробовать сначала взять кредит на небольшую сумму, погасить его, чтобы банк убедился, что вы — добросовестный заемщик. А спустя некоторое время попытаться взять уже большую сумму.

Карта с кредитным лимитом

Еще один вариант ссудить деньги у банка — оформить кредитную карту. Некоторые банки легко выдают приличный кредитный лимит, особенно если принести справку о доходах со своего предприятия.

Онлайн-кредит в МФО

Выдачей онлайн-кредитов в Украине занимаются MoneyVeo, Mycredit, CreditPlus, «ЄвроГроші» и многие другие микрофинансовые организации (МФО).
Первый кредит подобная компания чаще всего дает на небольшую сумму и под символический процент — 0,1% годовых.
Если вам не хватает денег, то с кредитной картой вы всегда сможете больше! Выбирайте свою в специальном каталоге на Finance.ua.

Выбрать карту

По материалам:
Finance.ua
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