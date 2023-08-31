Где в Украине вводят в эксплуатацию больше всего жилья — Finance.ua

Где в Украине вводят в эксплуатацию больше всего жилья Сегодня 14:01 — Недвижимость

Где в Украине вводят в эксплуатацию больше всего жилья

Ввод в эксплуатацию жилья в Украине по итогам января-июня 2023 года увеличился в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — до 3,59 млн кв. м.

Согласно сообщению Государственной службы статистики, в городах с начала года введено в эксплуатацию 2,03 млн кв. м жилья (56,3% от общего объема), что на четверть больше прошлогоднего показателя, в сельской местности — 1,57 млн ​​кв. м, что почти вдвое превышает показатель первой половины 2022 года.

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За отчетный период в эксплуатацию введено 44,2 тыс. квартир, что на 61% больше, чем в январе-июне 2022 года. При этом в городах введено 26,4 тыс. квартир, что на 25% больше, чем в прошлом году, в селах — 17,7 тыс. квартир, что в 2,5 раза превышает показатель аналогичного периода 2022 года.

По данным Госстата, 9,9 тыс. квартир было введено в одноквартирных домах, 36,2 тыс. — в многоквартирных.

Где ввели в эксплуатацию больше всего жилья

По итогам первого полугодия больше всего жилья введено:

в Киевской области (594,3 тыс. кв. м, 16,5% от общего объема);

в Киеве (544,1 тыс. кв. м);

Винницкой области (459,2 тыс. кв. м);

Львовской (340 тыс. кв. м);

Ивано-Франковской (246,7 тыс. кв. м);

Закарпатской (176,3 тыс. кв. м).

Рост объемов ввода жилья зафиксирован во всех регионах Украины, кроме трех областей. Так, в Полтавской области введено 69,9 тыс. кв. м, что на 41,2% меньше, чем в январе-июне 2022 года, в Черниговской — 20,4 тыс. кв. м (-39%) и Житомирской — 52,5 тыс. кв. м жилья (-11,2%).

Данные приведены с учетом жилья, введенного согласно временному порядку принятия в эксплуатацию зданий, построенных без разрешения на выполнение строительных работ, напомнил Госстат. Также информация приводится без учета временно оккупированных рф территорий и части территорий, где ведутся боевые действия.

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