Рейтинг городов Украины по количеству предложений жилья на вторичном рынке — Finance.ua

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Рейтинг городов Украины по количеству предложений жилья на вторичном рынке

Недвижимость
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Рейтинг городов Украины по количеству предложений жилья на вторичном рынке
Рейтинг городов Украины по количеству предложений жилья на вторичном рынке
По сравнению с прошлым годом рынок недвижимости в Украине восстанавливается. И хотя довоенного уровня еще не удалось достичь, наблюдается тенденция к улучшению ситуации.
Об этом сообщают эксперты OLX Недвижимость.
По состоянию на июль 2023 года, наибольшее количество предложений по продаже вторичной недвижимости в столице — 23 717, медианная стоимость 3,8 млн грн.
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В Одессе, находящейся на втором месте рейтинга, медианная цена значительно ниже и составляет 1,7 млн ​​грн, количество предложений — 22 190.
В Харькове почти 8 тыс. объявлений о продаже жилой недвижимости, медианная стоимость 1,2 млн грн.
Следующее место в количестве предложений вторичной недвижимости занял город Днепр — 5 961, медианная стоимость квартир в городе составляет 1,5 млн грн.
В пригороде Киева — Ирпене количество объявлений составляет 5 198, медиа стоимость квартир 1,6 млн грн.
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В Хмельницком предложение на рынке жилой недвижимости составляет 3344 объявления, медианная цена 1,4 млн грн.
Во Львове цена на недвижимость на вторичном рынке — 2,5 млн грн, количество объявлений за июль составило 2 869.
Замыкают 10 топ-городов по количеству предложений жилья на вторичном: Запорожье (2 419 объявлений, медианная цена жилья — 1 млн грн), Кривой Рог (1 922 объявления, медианная цена 612 тыс. грн) и Николаев (1 944 объявления, медианная цена жилья 1,1 млн гривен).
Таблица: OLX
Таблица: OLX
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По материалам:
Finance.ua
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