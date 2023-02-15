Где в Украине самая дорогая аренда жилья: данные Госстата — Finance.ua

Где в Украине самая дорогая аренда жилья: данные Госстата Сегодня 08:01 — Недвижимость

Где в Украине самая дорогая аренда жилья: данные Госстата, Фото: freepik.com

Средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за январь 2023 года по Украине выросла на 5,2% с 5699 до 5994 гривен. На первое место по стоимости аренды вышла Закарпатская область, где аренда подорожала в 1,5 раза до 13 123 гривен.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, на второе место опустилась Львовская область, где стоимость аренды за месяц выросла всего на 0,2% до 10 996 гривен.

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В Киеве аренда подешевела еще на 2,6% до 7438 гривен. Город находится на третьем месте по стоимости.

Стоимость аренды высокая в западных и некоторых центральных областях Украины. В то же время, самые низкие цены в прифронтовых Херсонской (2 905 гривен), Запорожской (2 862 гривны) и Сумской (2 687 гривен) областях.

Таблица: РБК-Украина

Напомним, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры за 2022 год по Украине выросла на 32,7% до 5699 гривен. На первое место вышла Львовская область, где аренда подорожала в 2,1 раза до 10 977 гривен. Официальная инфляция за год составила 26,6%.

Справка Finance.ua:

По данным M2bomber, снимать жилье в Киеве стало дороже. В частности, за последние полгода (с августа 2022 года по февраль 2023-го) цены на квартиры выросли на 2175 грн — со средних 10 525 грн до 12 700 грн. За месяц цены выросли не так критично — на 511 грн, с 12 189 грн до 12 700 грн;

по результатам января, украинцы все больше интересуются жильем на более низких этажах. В Киеве на 23% процента популярнее по просмотрам жилье до 5 этажа, чем выше 10 этажа;

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