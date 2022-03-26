Где получить консультацию о пересечении западной границы Украины (список) — Finance.ua

Где получить консультацию о пересечении западной границы Украины (список)

Сегодня 08:30 — Личные финансы

МВД опубликовало информацию о пересечении западной границы Украины. Опубликован список пограничных отрядов.

Об этом сообщает МВД.

Где украинцы могут получить консультацию в пересечении западной границы Украины:

Волынский пограничный отряд — граница с Республикой Польша в пределах Волынской области — тел. (033) 272 09 20.

Львовский пограничный отряд — граница с Республикой Польша в пределах Львовской области — тел. (032) 239 01 23.

Чопский пограничный отряд (граница со Словакией и Венгрией) — 067 181 42 67



Мукачевский пограничный отряд — (граница с Венгрией и Румынией) — (031) 313 82 61.

Черновицкий пограничный отряд (граница с Румынией, Республикой Молдова в пределах Черновицкой области) — (037) 259 19 49.

Могилев-Подольский пограничный отряд — (граница с Республикой Молдова в пределах Винницкой области) — (043) 376 00 11.

Западное региональное управление — (032) 275 62 90.

Напомним, граждане Украины, въехавшие в Польшу из Украины на законных основаниях после 23 февраля 2022 года в связи с военными действиями и желающие остаться в Польше, могут получать семейную помощь от ZUS.

Также украинцы смогут обменять наличные деньги на злотые в отделениях крупнейшего банка Польши.

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