Где получить консультацию о пересечении западной границы Украины (список) — Finance.ua

Мукачевский пограничный отряд — (граница с Венгрией и Румынией) — (031) 313 82 61.
Черновицкий пограничный отряд (граница с Румынией, Республикой Молдова в пределах Черновицкой области) — (037) 259 19 49.
Могилев-Подольский пограничный отряд — (граница с Республикой Молдова в пределах Винницкой области) — (043) 376 00 11.
Западное региональное управление — (032) 275 62 90.
Напомним, граждане Украины, въехавшие в Польшу из Украины на законных основаниях после 23 февраля 2022 года в связи с военными действиями и желающие остаться в Польше, могут получать семейную помощь от ZUS.
Также украинцы смогут обменять наличные деньги на злотые в отделениях крупнейшего банка Польши.
Если вы беженец в Чехии —информация о работе, медицине, образовании в стране.