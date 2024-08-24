Где подороже? Сравняли стоимость борща в Украине и Польше — Finance.ua

Где подороже? Сравняли стоимость борща в Украине и Польше Сегодня 15:35 — Личные финансы

Где подороже? Сравняли стоимость борща в Украине и Польше

По случаю Фестиваля Борща, проходящего в десяти городах Польши третий год подряд, в аналитическом центре Gremi Personal посчитали «Индекс Борща».

Этот индекс показывает стоимость ингредиентов для приготовления традиционного украинского борща является своеобразным показателем покупательной способности населения и общего уровня цен на основные продукты. В 2024 году Индекс Борща в Украине и Польше демонстрирует существенные отличия, связанные с разными экономическими условиями в обеих странах.

По состоянию на август 2024 года стоимость продуктов для приготовления борща в Украине составляет 169,7 грн. В этот индекс включаются такие ингредиенты, как свинина (300 гр), свекла (300 гр), картофель (300 гр), капуста (300 гр), морковь (200 гр), лук (200 гр), чеснок (50 гр), томатная паста (70 гр), сметана (200 гр), зелень (40 гр) и приправа.

В то время в Польше аналогичный набор продуктов для приготовления борща обойдется почти вдвое дороже — 306,9 грн (29,02 злотых).

«Индекс Борща является отражением экономической ситуации в стране, и этот показатель показывает, насколько доступны основные продукты питания для рядового украинца. Мы видим, что несмотря на распространенный миф, что в Польше продукты дешевле, Украина все же остается страной с более дешевыми ценами на основные продукты питания. Конечно, это связано с различиями в уровне жизни и средних доходах населения», — говорит Анна Джоболда, директор департамента рекрутации Gremi Personal.

В аналитическом центре также обращают внимание на отличия между минимальными и средними заработными платами в Украине и Польше.

В Польше минимальная зарплата с июля 2024 года составляет около $738 (это 4 300 злотых брутто, что эквивалентно примерно 3 060 злотых после уплаты налогов. В то время в Украине минимальная заработная плата с апреля 2024 года составляет $200 $200.

Что касается средней заработной платы, в Польше она составляет примерно $1 450 (после уплаты налогов это около 6 000 злотых), в то время как в Украине она составляет около $580 (21 800 грн). Аналитики добавляют, что Индекс Борща показывает разницу между Украиной и Польшей, но это не означает, что одна страна однозначно дешевле или дороже для проживания. Для точного анализа следует учитывать комплексный подход, включающий все цены, доходы и расходы, чтобы понять реальную картину благосостояния населения в каждой стране.

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