Где и как трудоустроиться во время войны - советы экспертов — Finance.ua

Где и как трудоустроиться во время войны - советы экспертов

Сегодня 20:03 — Личные финансы

В Украине нужны продавцы, кассиры и специалисты в сфере логистики. За рубежом шансы выше у тех, кто имеет техническую специальность, готов учить язык и жить в небольших городах.

В Украине уже месяц идет война с агрессором — российской федерацией. За границу выехали 3,5 млн человек, в пределах Украины мигрантами стали 6,5 млн. Некоторые из них продолжают работать удаленно, другие — в активных поисках нового рабочего места. Фокус расспросил экспертов рынка труда о том, где искать работу во время войны и как устроиться на новом месте.

Украинцы активно ищут работу. Об этом сообщили в экспертно-аналитическом центре кадрового портала grc.ua.

«Вакансий, открывшихся после начала войны, немного, но они есть. Больше всего предложений работы в розничной торговле. Это ясно: ритейл пытается сохранить работу своих магазинов. Продавцы и кассиры и в мирное время были востребованными специалистами. Сейчас предложений работы в розничной торговле больше, чем в других профессиональных сферах — 42% от всех актуальных вакансий в Украине», — объясняют специалисты портала.

По данным grc.ua, нужны специалисты в сфере перевозок, логистики, складов и ВЭД (8% вакансий от всех актуальных).

Не так много, как в мирные времена, предложений работы в сфере информационных технологий, всего 7% от всех актуальных.

Еще есть работа в компаниях отраслей «Нефть и газ» (6% от всех вакансий), «Услуги для бизнеса» (6%), «Металлургия и металлообработка» (5%).

Основательница карьерной платформы Happy Monday Анна Мазур рекомендует людям, которые переехали в пределах Украины, просматривать уже существующие украинские площадки с вакансиями: «Во времена неопределенности мы возвращаемся туда, где все уже известно и понятно, поэтому количество актуальных предложений будет расти ежедневно».

Еще один вариант — искать работу, которую можно выполнять удаленно. Это могут быть как должности на полный рабочий день, так и возможность частичной занятости или фриланса.

Предложений работы в розничной торговле больше, чем в других профессиональных сферах — 42% от всех актуальных вакансий в Украине.

«Большинство доступных ремоут-вакансий технические, а в 95% случаев нужно владеть английским языком на достаточно высоком уровне. Впрочем, удаленных возможностей с каждым днем становится все больше: компании целенаправленно открывают вакансии под украинцев или адаптируют имеющиеся под удаленный формат, так что варианты можно найти разные», — утешает Анна Мазур.

Она предлагает попробовать работать на фрилансе на площадках Upwork и Fiverr. «Сейчас они закрыты для российских фрилансеров, потому там есть место и возможности для новых профессионалов», отмечает Мазур.

Также она обращает внимание на такие проекты по трудоустройству для украинцев, как UA Talents, RemoteUkraine, JobAidUkraine, jobs4ukr, AdAid.

Работа для украинцев за рубежом.

Трудоустройство — это не первый приоритет для украинцев, которые вынужденно покинули Украину, утверждает Елена Куцоконь, руководительница департамента рекрутмента Smart Solutions.

«Прежде всего необходимо оформить статус temporary protection, который дает право на работу, а также на ежемесячную выплату в размере 300-400 евро. Идеально, если у временного переселенца будет возможность начать учить язык страны, где он находится», — говорит Куцоконь.

Трудоустройство за рубежом возможно после того, как оформлен статус temporary protection, который дает право на работу.

Она обращает внимание, что в странах Европы есть центры для временных переселенцев, где есть возможность проконсультироваться насчет трудоустройства, а многие страны ЕС уже запустили упрощенную процедуру.

«Если рассматривать Польшу, то в случае быстрой адаптации и изучения базового языка у украинцев есть шансы получить работу в гостинично-ресторанном бизнесе, кассирами, продавцами, медсестрами», — считает Куцоконь.

По ее словам, в связи с войной россии против Украины около 350 тыс. украинцев вернулись из Европы на родину — их места на заводах и фабриках могут занять переселенцы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.